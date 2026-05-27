Sanremo, 500 residenti e lavoratori si sono già registrati per accedere alle tariffe differenziate di sosta

Sono già 500 i residenti e i lavoratori a Sanremo che si sono registrati sul portale “Brav”, per usufruire delle tariffe differenziate previste per i parcheggi sul territorio sanremese.

A partire da lunedì 8 giugno entrerà infatti in vigore il nuovo piano per la sosta nelle zone blu e nei parcheggi pubblici in struttura, con una differenziazione che prevede il mantenimento dell’attuale tariffa sia per i residenti sia per coloro che svolgono un’attività lavorativa a Sanremo.

Di seguito il dettaglio:

Residenti 1,80 euro/h

Non residenti 2,10 euro/h

Dipendenti/lavoratori a Sanremo 1,80 euro/h

Per attuare questo sistema, è stata realizzata negli ultimi mesi un’implementazione tecnologica, con un adeguamento delle attrezzature e dei software per la gestione dei pagamenti delle soste.

Per ulteriori notizie sulla documentazione da fornire per certificare la propria residenza o attività lavorativa è necessario cliccare su: https://sportellotelematico.comune.sanremo.im.it/procedure%3Ac_i138%3Aabbonamento.parcheggi

All’interno del sito si potrà anche accedere al portale per il rilascio di permessi, nel quale si potrà entrare tramite CIE o SPID.