Confesercenti, al via le iscrizioni per il Corso S.A.B. 2026

Il settore del food & beverage si conferma uno dei comparti più dinamici e ricchi di opportunità per chi desidera mettersi in proprio e avviare una nuova attività imprenditoriale. Per trasformare il sogno di aprire un locale in una solida realtà, il primo passo fondamentale è l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie per legge.

A questo proposito, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione del 2026 del corso S.A.B., acronimo di Somministrazione Alimenti e Bevande, promosso e organizzato da Ce.s.co.t. Confesercenti.

Questo specifico percorso formativo, storicamente conosciuto come ex-REC, rappresenta lo strumento essenziale per acquisire il requisito professionale obbligatorio per chiunque intenda avviare o gestire attività commerciali come bar, ristoranti, pizzerie, fast food o negozi di generi alimentari. Il possesso dell'attestato rilasciato al termine delle lezioni è infatti il presupposto indispensabile per poter presentare correttamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero la SCIA, presso il Comune di competenza.

Per andare incontro alle esigenze logistiche dei futuri imprenditori e consentire di conciliare lo studio con gli impegni lavorativi o personali, Ce.s.co.t. ha strutturato un percorso didattico moderno e flessibile della durata complessiva di cento ore. Il programma formativo è equamente suddiviso in cinquanta ore di lezioni in presenza e cinquanta ore da svolgere comodamente online. Le lezioni prenderanno il via il prossimo 8 giugno 2026 e si svilupperanno con una frequenza di quattro giorni a settimana, interamente concentrati nella fascia oraria serale dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

Durante il corso verranno affrontate tematiche cruciali per la corretta gestione aziendale, che spaziano dalla legislazione commerciale alle severe normative igienico-sanitarie e del sistema HACCP, fino ai principi di sicurezza sul lavoro e alle strategie di marketing per il punto vendita.

Considerata l'urgenza di molti aspiranti commercianti di completare la formazione in tempo utile per l'apertura delle proprie attività stagionali o annuali, la segreteria organizzativa raccomanda caldamente di prenotare il proprio posto il prima possibile per evitare di rimanere esclusi.

Per ricevere maggiori informazioni sui costi, sulla disponibilità dei posti o per perfezionare l'iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria di Ce.s.co.t. Imperia telefonando al numero 0183/720040 selezionando l'interno quattro, oppure inviando un messaggio tramite l'applicazione WhatsApp al numero 335/5994976.

In alternativa, gli interessati possono scrivere una mail all'indirizzo cescot.imperia@catliguria.it o visitare i canali social ufficiali consultando la pagina Facebook denominata "Cescot Imperia".