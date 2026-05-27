Sanremo, Via Padre Semeria: lavori ormai al termine per il nuovo asfalto (Foto)

Si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione di via Padre Semeria a Sanremo. Dopo circa una decina di giorni di interventi sul manto stradale e sui tratti maggiormente danneggiati dalle radici dei pini marittimi, il cantiere entra ora nella fase finale, con gli ultimi interventi di rifinitura previsti nei prossimi giorni. Attraversando il tratto in cui la rimozione degli alberi è stata eseguita si può infatti vedere un nuovo manto stradale completamente rifatto, privo degli smottamenti provocati dallo scavare delle radici: qualche ultimo intervento è ancora in corso nella parte più alta, ma la conclusione dovrebbe ormai essere imminente.

L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di circa 185 mila euro, ha interessato in particolare il rifacimento dell’asfalto nei punti più ammalorati della carreggiata e dei marciapiedi, da anni al centro delle segnalazioni di residenti e automobilisti. Le radici dei pini avevano infatti provocato deformazioni, avvallamenti e rigonfiamenti che rendevano difficoltoso e in alcuni casi pericoloso il transito di auto, motocicli, biciclette e pedoni.

Con il completamento dei lavori, via Padre Semeria si prepara quindi a tornare fruibile e più sicura per la circolazione. In queste ore le squadre operative sono impegnate negli ultimi interventi di asfaltatura, nella sistemazione della segnaletica e nelle verifiche tecniche finali necessarie prima della riapertura completa della strada in condizioni ordinarie.

Resta invece aperta la questione relativa alle successive fasi del progetto di riqualificazione complessiva della via, comprese le future sostituzioni delle alberature, tema che continua a suscitare confronto e dibattito in città dopo il preavviso di diniego inviato dalla Soprintendenza per alcuni degli interventi ancora da autorizzare. Dopo anni di buche e dissesti, il nuovo manto stradale restituisce maggiore comfort e sicurezza a una delle arterie più trafficate di Sanremo, riducendo i disagi che avevano caratterizzato la viabilità negli ultimi anni.