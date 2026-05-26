Sanremo, manutenzione straordinaria sulla rete idrica: sospensione dell’acqua il 28 maggio in Corso Cavallotti e Via Privata Scoglio

È in programma per giovedì 28 maggio 2026 un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Sanremo. L’operazione si rende necessaria per effettuare un intervento urgente sulla condotta idrica.
Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua dalle ore 08:30 fino al termine dell’intervento, previsto indicativamente per le ore 12:30.
Le zone interessate dalla sospensione del servizio sono:
- Corso Cavallotti, lato mare, tra i civici 364 e 264;
- Via Privata Scoglio.
Alla ripresa del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di opalescenza dell’acqua, considerati normali in seguito a interventi di questo tipo.
Rivieracqua si scusa per i possibili disagi arrecati alla popolazione e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importanza dell’intervento per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico sul territorio.