Rispetto, cittadinanza attiva e cura della comunità: Camporosso celebra la Giornata della Legalità (Foto)

Rispetto, cittadinanza attiva e cura della comunità. Camporosso celebra la Giornata della Legalità.

"Ieri al Centro Falcone si è svolta la tradizionale 'Giornata della Legalità' organizzata dal comune di Camporosso in collaborazione con Libera, dedicata a rispetto, cittadinanza attiva e cura della comunità" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Hanno partecipato oltre 250 studenti del comprensorio intemelio, con insegnanti, educatori, forze dell’ordine, associazioni e istituzioni. Il tema 2026, 'Prendersi cura: degli altri, delle relazioni, dell’ambiente', ha guidato video, laboratori e racconti sulla convivenza civile e la responsabilità sociale, con gli studenti protagonisti".

"Tra i momenti centrali, l’inaugurazione del 'Muro della Legalità', creato dagli alunni delle classi quarta e quinta della primaria di Camporosso Capo con il CAG 'Mulinolab'. 96 mattonelle decorate che raffigurano parole e concetti sui diritti e doveri, componendo un mosaico simbolo di collaborazione e bene comune" - sottolinea - "La giornata si è chiusa con il ringraziamento al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Camporosso, a fine mandato, per l’impegno e il senso civico dimostrati. Un esempio concreto di cittadinanza attiva delle nuove generazioni".