Poste Italiane: impatto per 1,3 miliardi di euro sul PIL nel 2025 nel Nord-Ovest

Nel 2025 nell’imperiese 41 assunzioni sia nel settore del recapito sia negli uffici postali, 54 uffici postali e 64 ATM Postamat attivi

Imperia, 27 maggio 2026 - Un euro speso da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi genera un impatto, in termini di Prodotto Interno Lordo, pari a tre euro; per un valore complessivo a livello nazionale di circa 14 miliardi di euro. Gli effetti sono tangibili anche sul territorio. Le attività del Gruppo, in provincia di Imperia e nelle altre province dell’area, hanno generato nel 2025 impatti positivi - diretti, indiretti e indotti - per oltre 1,3 miliardi di euro sul prodotto interno lordo, con circa 17.705 mila posti di lavoro e 587 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistema economico del territorio. Numeri che confermano la capacità dell’azienda di generare valore per le comunità locali e per l’intero sistema produttivo dell’area.

Attraverso il ruolo di leadership ricoperto nel settore logistico, finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento, Poste Italiane riveste una funzione di primaria importanza nella creazione di valore economico sia per gli stakeholder direttamente impattati dall’attività d’impresa che per l’intero Sistema Paese. L’attività di Poste Italiane, sul territorio nazionale, concorre a sostenere circa 182mila posti di lavoro e contribuisce alle entrate della Pubblica Amministrazione con circa 2,6 miliardi di euro di gettito fiscale. Poste, inoltre, ha contribuito direttamente e indirettamente alla distribuzione di redditi ai lavoratori, per un totale di 7 miliardi di euro. Una creazione di valore che parte dal lavoro dei circa 120 mila dipendenti e che si è estesa anche lungo la catena di fornitura locale.

Particolarmente significativa è stata nel 2025 in provincia di Imperia la ricaduta economica generata dal progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”. Al 31 dicembre 2025 i cantieri conclusi sono stati 54.

In provincia di Imperia sono impiegate oltre 395 persone distribuite negli 89 uffici postali del territorio e nella rete logistica. Nel 2025 Poste Italiane ha assunto nell’imperiese 41 risorse, di cui 29 tra portalettere e addetti alla produzione e 12 tra operatori di sportello e consulenti.

L’impegno di Poste Italiane a servizio del Sistema Paese si inserisce all’interno di un percorso di crescita e sviluppo che dal 2018 ha generato impatti complessivi in Italia per oltre 100 miliardi di euro di prodotto interno lordo.