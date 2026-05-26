Diano Marina, controlli della Polizia Locale: oltre 1500 sanzioni e verifiche anche sui monopattini elettrici

L'iniziativa, supportata dall'Amministrazione comunale, mira a garantire un ambiente urbano più sicuro per tutti i cittadini e i visitatori.

In una nota rilasciata dal Comando, sono state dettagliate le metodologie e i risultati di questi controlli. L'utilizzo di sistemi informatici avanzati per il rilevamento delle targhe ha permesso agli operatori di identificare in tempo reale veicoli sprovvisti di assicurazione o revisione, oltre a quelli segnalati come oggetto di furto. Questa tecnologia si è rivelata uno strumento cruciale per l'efficacia delle operazioni.

I dati raccolti tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 evidenziano un notevole incremento sia nelle attività di prevenzione che in quelle di repressione. In questo periodo, sono stati emessi oltre 1500 provvedimenti sanzionatori. Tra questi, circa 200 veicoli sono stati multati per omessa revisione periodica, mentre 26 veicoli sono stati sanzionati e sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione RCA.

Un'altra area di intervento cruciale ha riguardato il controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Attraverso l'uso di etilometri omologati, la Polizia Locale ha condotto test alcolemici che hanno portato a diverse denunce all'autorità giudiziaria a carico di conducenti risultati positivi.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla mobilità urbana, con controlli stringenti sulla conduzione dei monopattini elettrici. Le verifiche sono state intensificate anche in seguito alle recenti modifiche normative che impongono l'obbligo di targa e assicurazione per questi veicoli. In pochi mesi, sono stati emessi oltre 40 provvedimenti sanzionatori per infrazioni relative ai monopattini.

Sul fronte della prevenzione, il Comando di Polizia Locale sta attivamente promuovendo incontri formativi nelle scuole, con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani all'importanza del corretto uso della strada e al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha commentato l'impegno della Polizia Locale, affermando: "La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la nostra Amministrazione. I risultati ottenuti dalla nostra Polizia Locale dimostrano un impegno costante e una professionalità encomiabile. L'incremento dei controlli e l'adozione di tecnologie avanzate ci permettono di tutelare al meglio la nostra comunità, garantendo che le strade di Diano Marina siano sempre più sicure per tutti. Continueremo a investire in prevenzione e formazione, specialmente per i più giovani, perché la sicurezza è un bene comune che si costruisce insieme".