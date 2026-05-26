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Attualità | 26 maggio 2026, 16:15

Area cani attrezzata, Vallecrosia al Mare pronta a inaugurare 'Bau Garden'

Un progetto innovativo e strategico voluto dall'Amministrazione Perri, in particolar modo dal consigliere comunale delegata al benessere animale Luciana Rondelli

Area cani attrezzata, Vallecrosia al Mare pronta a inaugurare 'Bau Garden'

Vallecrosia al Mare avrà un'area cani attrezzata. 'Bau Garden' verrà inaugurato domenica 31 maggio alle 18.

Un progetto innovativo e strategico voluto dall'Amministrazione Perri, in particolar modo dal consigliere comunale delegata al benessere animale Luciana Rondelli, che prevede un'area destinata agli amici a quattro a zampe in un terreno situato sopra al supermercato Conad.

Una zona ampia e multifunzionale pensata non solo per lo sgambamento ma come vero e proprio centro aggregativo e di socializzazione per animali e persone. Sarà divisa in tre aree distinte: una per cani di piccola taglia, una per cani di grande taglia e una dedicata alle manifestazioni. L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza e gli amici a quattro zampe a partecipare all'apertura officiale dell'area cani più grande della provincia di Imperia.

Elisa Colli

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