"Bau garden", Vallecrosia avrà un'area cani attrezzata: sarà la più grande della provincia di Imperia (Foto e video)

Vallecrosia avrà un'area cani attrezzata. Un terreno, situato sopra al supermercato Conad, sarà, infatti, destinato agli animali a quattro zampe.

Un progetto innovativo e strategico voluto dall'Amministrazione Perri, in particolar modo dal consigliere comunale delegata al benessere animale Luciana Rondelli. "Un'area dedicata agli amici a quattro zampe. E' il grande risultato del lavoro fatto dal consigliere incaricato Luciana Rondelli che con tanta passione, costanza e attenzione ha messo in piedi un bel progetto. Sarà l'area più grande della provincia di Imperia" - dice il sindaco Fabio Perri - "L'area sorgerà in una zona centrale della città facilmente raggiungibile a piedi o in auto, servita da comodi parcheggi".

L'intervento avrà un costo totale stimato di 23.900 euro. "E' uno dei molti interventi che abbiamo portato avanti in questi mesi di amministrazione" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "Sarà uno spazio recintato con ombreggianti e scale realizzate nel terreno con alzate e pedate in legno. L'obiettivo è di completare i lavori e inaugurare l'area entro aprile".

Una zona ampia e multifunzionale pensata non solo per lo sgambamento ma come vero e proprio centro aggregativo e di socializzazione per animali e persone. Sarà divisa in tre aree distinte: una per cani di piccola taglia, una per cani di grande taglia e una dedicata alle manifestazioni. "Il Comune per la prima volta nella sua storia intende realizzare un'area cani attrezzata, rispondendo così a una crescente esigenza del territorio e dei cittadini proprietari di animali" - fa sapere il consigliere comunale Luciana Rondelli - "Ad oggi, infatti, non esiste alcuno spazio dedicato allo sgambamento o alla socializzazione dei cani, rendendo urgente e necessaria la creazione di un'area pubblica che possa offrire un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso del benessere animale. Sarà presente un arredo urbano con panchine, fontanelle, distributori di sacchetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti. Verranno installate zone d'ombra e ombreggianti per il confort durante i mesi estivi. Vi saranno spazi attrezzati per eventi e manifestazioni cinofile promuovendo la socializzazione e la partecipazione della comunità. Verranno proposti incontri educativi e formativi, finalizzati a migliorare la convivenza responsabile tra cittadini e animali. Verranno organizzati dimostrazioni di addestramento, attività con cani guida per non vedenti, presentazioni di libri e contenuti sul mondo animale".

Diverse associazioni collaboreranno con l'Amministrazione comunale nella realizzazioni di incontri, corsi cinofili e appuntamenti dedicati al mondo degli animali: Enpa Sanremo, Cani sciolti di Ventimiglia, il canile di Ventimiglia, La carica dei 108 di Santa Croce.