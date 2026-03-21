Gli studenti dell'Istituto Colombo di Taggia tra storia e letteratura: visita a Porto Maurizio e lezione su Manzoni

Una mattinata all’insegna della cultura e della scoperta per le studentesse e gli studenti delle classi prima e seconda A LSS, protagonisti di un’uscita didattica a Imperia che ha unito approfondimento storico e riflessione letteraria. Il gruppo si è ritrovato in piazza Duomo, nel cuore di Porto Maurizio, dove le due classi si sono divise per dare avvio alle attività. La classe prima ha preso parte a una visita guidata tra i luoghi più rappresentativi del centro storico, condotta dai compagni della seconda, preparati per l’occasione nel ruolo di “ciceroni”. Un’esperienza di apprendimento tra pari che ha valorizzato competenze e spirito di collaborazione.

Momento culminante dell’itinerario è stata la salita dei 180 gradini fino alla cupola del Duomo di San Maurizio. Da qui, accompagnati dai volontari del Comitato “Sotto Tina”, gli studenti hanno potuto ammirare un panorama suggestivo, capace di spaziare dal blu del mare fino alla neve delle Alpi liguri. La seconda parte della mattinata si è svolta presso l’elegante sala del Ridotto del teatro Cavour, dove gli studenti del Colombo Taggia, accolti dal direttore Sergio Maifredi, hanno partecipato a una lezione del professor Corrado Bologna, filologo e docente dell’Università La Sapienza di Roma.

Il docente ha coinvolto i presenti in un intervento originale e stimolante dedicato a “I Promessi sposi”, lettura centrale nel primo biennio liceale, offrendo nuovi spunti di riflessione su uno dei capolavori della letteratura italiana. Un’esperienza “scuola-fuori scuola” particolarmente riuscita, organizzata e coordinata dai professori Raffaella Asdente e Rodolfo Squillace, che ha saputo coniugare conoscenza, partecipazione e valorizzazione del territorio.