Sanremo, manutenzione urbana al centro del confronto tra imprese e Comune sulla sicurezza cittadina

A Sanremo torna al centro dell’attenzione il tema della manutenzione urbana e della sicurezza degli spazi pubblici. L’associazione “Imprese per Sanremo” torna a chiedere un un incontro, per parlare dello stato della rete stradale e dei marciapiedi cittadini. Il tema si inserisce in un contesto più ampio legato alla qualità della vita urbana.

L’associazione evidenzia come siano ancora presenti criticità diffuse, tra cui strade dissestate e marciapiedi deteriorati, in diverse zone della città: da Via Padre Semeria a Corso Marconi, da Corso Matuzia alla zona Foce, fino a San Martino e Corso Garibaldi. “Si tratta di un tema che riguarda la sicurezza quotidiana di cittadini, imprese e turisti”, sottolinea l’associazione, ribadendo la necessità di un confronto costruttivo e di interventi concreti.

“Imprese per Sanremo” conferma la volontà di seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, auspicando un riscontro in tempi brevi e l’avvio di azioni mirate a migliorare la sicurezza e la vivibilità della città.