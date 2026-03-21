Riviera dei Fiori protagonista al Salone 'iViaggiatori' di Lugano: boom di interesse per hotel e golf resort (Foto)

Dal 19 al 22 marzo, Lugano è stata la vetrina del turismo internazionale con il Salone delle Vacanze “iViaggiatori” 2026, edizione Primavera, ospitato presso il Centro Esposizioni della città. L’evento rappresenta un punto di riferimento per il turismo in Svizzera italiana, attirando visitatori interessati a scoprire mete di viaggio autentiche, sostenibili e all’insegna del benessere.

In contemporanea si sono svolte EspoTicino, fiera green della regione, e Tisana, manifestazione dedicata alla qualità della vita. Il pubblico ha potuto trovare ispirazione per vacanze slow, itinerari outdoor e yoga retreat, confermando il ruolo strategico dell’evento nel panorama turistico europeo con oltre 15.000 presenze previste. Tra le destinazioni più apprezzate spicca la Riviera dei Fiori, rappresentata dai Riviera dei Fiori Hotels, che hanno presentato al pubblico svizzero un’offerta completa tra mare, natura, sport e relax. Lo stand ha registrato un flusso costante di visitatori, molti dei quali hanno ritirato i depliant multilingue, scannerizzato il QR Code e aderito alla promozione speciale con il 15% di sconto sui soggiorni nelle tre strutture del gruppo.

Il gruppo comprende:

- Aregai Marina Hotel & Residence, a Santo Stefano al Mare, con camere e appartamenti affacciati sul porto turistico;

- Hotel Riviera dei Fiori a San Lorenzo al Mare, elegante struttura sul mare con accesso diretto alla spiaggia;

- Castellaro Golf Resort, immerso tra uliveti e colline, con uno dei campi da golf più panoramici della Riviera.

Durante la fiera, sono stati messi in evidenza cicloturismo e soggiorni per famiglie e coppie, mentre i Castellaro Golf Apartments hanno suscitato grande interesse come soluzione indipendente con tutti i servizi di un resort. “Il Salone delle Vacanze iViaggiatori di Lugano ha confermato quanto il mercato turistico svizzero sia strategico per la Riviera dei Fiori”, ha dichiarato Liborio Lucchese, direttore dei Riviera dei Fiori Hotels. “L’affluenza al nostro stand e l’interesse concreto per le nostre strutture dimostrano che il pubblico svizzero continua a scegliere la nostra destinazione per qualità, vicinanza e autenticità. Siamo pronti ad accogliere una nuova stagione turistica ricca di ospiti provenienti dalla Svizzera e da tutta Europa”.

La partecipazione a eventi come questo rafforza il legame tra Canton Ticino e Liguria, confermando la Riviera dei Fiori come meta turistica di qualità tra mare cristallino, borghi storici, sport all’aria aperta e tradizione enogastronomica.