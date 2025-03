Sanremo: la città dei fiori non avrà la 'Bandiera Blu' per le spiagge di Bussana e dell'Imperatrice

Si ammaina la bandiera blu sulle spiagge di Bussana e dell'Imperatrice, ma potrebbe ancora sventolare ai Tre Ponti e alla periferia occidentale, nella baia di Capo Pino e nell'area dell'ex Tiro a volo. Sono le due facce della stessa medaglia che in Comune non si aspettavano di dover rigirare tra le mani alla ricerca di soluzioni, più di prospettiva (a questo punto) che centrate sul presente.

La questione è esplosa con il declassamento della qualità di balneazione nei primi due tratti di litorale, da “eccellente” a semplicemente “buona”. L'ha stabilito l'Arpal, sulla base di un insieme di dati “storici”, normalmente riferiti agli ultimi quattro anni di campionamenti sulla salute del mare lungo le coste liguri. E' lo stesso criterio che ha appena portato la Regione, in circostanze diverse, al drastico provvedimento di revoca della balneabilità nello specchio acqueo tra i due porti (almeno per il 2025), a ridosso di corso Trento Trieste, perché la qualità è stata ripetutamente etichettata come “scarsa”.

Nel caso degli arenili della zona di Bussana (sei stabilimenti), vicino al confine con Arma di Taggia, e dell'Imperatrice (nove), ai piedi degli storici grandi alberghi, non si pone il problema di tuffi e nuotate, garantiti anche con la temporanea (e inattesa) retrocessione. Ma per concorrere alla (ri)assegnazione della bandiera blu è necessaria l'etichetta di eccellenza, al di là degli altri requisiti richiesti. Di conseguenza, quest'anno le spiagge in questione saranno private dell'ambito vessillo, che rappresenta un valore aggiunto sul fronte della promozione turistica.

“Attendiamo le comunicazioni ufficiali, previste all'inizio della prossima settimana – commenta l'assessore all'ambiente Ester Moscato – E confidiamo, almeno, nella conferma della bandiera blu per le aree dei Tre Ponti, Capo Pino e dell'ex Tiro a volo. Proprio in questi giorni, ci siamo confrontati con Rivieracqua per un'azione incisiva finalizzata alla tutela della qualità delle acque di balneazione nel nostro territorio, attraverso una puntuale manutenzione della rete e degli impianti fognari, pianificando investimenti nel medio-lungo periodo. E anche nell'ottica di risolvere, nel più breve tempo possibile, il problema legato all'area tra i due porti”.

La bandiera blu è conferita dalla Fee (Foundation for environmental education), su richiesta dei Comuni interessati, alle località costiere (inizialmente europee e oggi mondiali) che dimostrino di soddisfare specifici criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e ai servizi offerti, a cominciare dai sistemi fognari e dalla corretta gestione dei rifiuti negli stabilimenti, oltre alla vigilanza e alla generale attenzione per la tutela dell'ambiente. Dal canto suo, l'Arpal esegue campionamenti con cadenza almeno mensile da aprile a settembre, coprendo così la stagione balneare, il cui inizio formale è fissato l'1 maggio. Dei circa 380 punti di monitoraggio distribuiti lungo l'intero arco costiero ligure, 86 sono in provincia di Imperia.