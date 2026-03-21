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Attualità | 21 marzo 2026, 07:02

Donazione solidale a Sanremo: la polizia locale consegna felpe alla Croce Rossa per famiglie in difficoltà (Foto)

Capi sequestrati e mai contraffatti diventano aiuto concreto, mentre parte la campagna pasquale benefica

Donazione solidale a Sanremo: la polizia locale consegna felpe alla Croce Rossa per famiglie in difficoltà (Foto)

Un gesto concreto di solidarietà arriva dalla polizia locale di Sanremo, che ha consegnato circa cinquanta felpe da uomo al comitato cittadino della Croce Rossa Italiana. I capi, provenienti da un sequestro amministrativo ma perfettamente regolari, sono stati donati dopo la scadenza dei termini di custodia, fissati a dieci anni.

Durante l’incontro avvenuto nella mattinata di ieri, gli agenti hanno incontrato volontari e operatori, affidando gli indumenti al presidente Ettore Guazzoni. L’iniziativa permetterà di sostenere in modo diretto le famiglie in condizioni di difficoltà, seguite quotidianamente dall’associazione sul territorio.

Dal comitato è arrivato un sentito ringraziamento al comandante Fulvio Asconio, che si è impegnato affinché la merce trovasse una nuova destinazione utile, trasformando un atto amministrativo in un’opportunità di aiuto concreto.

Carlo Alessi

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