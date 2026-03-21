Taggia, intensa serata con Rosaria Costa: memoria e commozione per la strage di Capaci del 1992 (Foto)

Una serata carica di emozione e memoria quella vissuta ieri a Taggia, presso i locali delle Opere Parrocchiali, dove Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, ha incontrato un pubblico numeroso e partecipe. Davanti a una sala gremita, la signora Costa ha letto alcuni passaggi del suo libro, ripercorrendo i momenti drammatici di quel tragico maggio del 1992, quando il marito, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone, perse la vita nella strage di Capaci. Un racconto intenso, segnato da dolore ma anche da una forte testimonianza di memoria e impegno civile.

Le sue parole, spesso interrotte dalla commozione, hanno riportato i presenti a quei giorni difficili, con riflessioni profonde sul valore della giustizia e del ricordo. “Non bisogna dimenticare”, è stato il messaggio più forte emerso durante l’incontro. Ad accompagnare la narrazione, le suggestive note del violino di Manuela Lucchi, già musicista dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, oggi in pensione, che ha contribuito a rendere ancora più toccante l’atmosfera della serata.

Tra i presenti, anche il parroco di Taggia, Don Filippo Pirondini, promotore dell’evento, e il vice sindaco Espedito Longobardi, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un momento di alto valore civile e culturale. Oggi residente a Sanremo, Rosaria Costa continua a portare la sua testimonianza in tutta Italia, mantenendo viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato.