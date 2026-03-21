Mensa scolastica a Taggia: il TAR Liguria respinge il ricorso di Dussmann e conferma l’aggiudicazione a Camst

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato da Dussmann Service s.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Taggia, confermando la vittoria della società Camst. La controversia riguardava la gara pubblica per la gestione delle mense scolastiche per gli anni 2025-2028. Dussmann aveva contestato diversi aspetti dell’offerta della concorrente, chiedendo anche un eventuale risarcimento in caso di mancato subentro nel contratto.

I giudici amministrativi hanno ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, è stata respinta l’accusa di violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Secondo il TAR, tali limiti non possono essere interpretati in modo rigido o “espulsivo”, perché ciò contrasterebbe con il principio di selezionare la proposta migliore. Respinte anche le critiche sulla valutazione tecnica dell’offerta. Il Tribunale ha ribadito che si tratta di ambiti caratterizzati da ampia discrezionalità: le valutazioni possono essere contestate solo in presenza di errori evidenti o illogicità manifeste, non riscontrate nel caso concreto.

Tra i punti contestati da Dussmann figuravano: presunte duplicazioni di attrezzature offerte, carenze su iniziative di comunicazione, il presunto mancato rispetto dei minimi salariali, criticità nell’organizzazione del personale. Su tutti questi aspetti il TAR ha dato ragione alla stazione appaltante e alla società aggiudicataria. In particolare, è stato chiarito che il costo del lavoro indicato da Camst è persino superiore a quello stimato e che eventuali scostamenti rispetto alle tabelle ministeriali non implicano automaticamente irregolarità.

Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta della compagnia assicurativa di uscire dal giudizio, chiarendo però che il tema della garanzia resta esterno al merito principale della causa. A conclusione della vicenda, il ricorso è stato integralmente respinto e Dussmann è stata condannata al pagamento delle spese legali: 4.000 euro al Comune di Taggia, 4.000 euro alla controinteressata, 2.000 euro alla Provincia di Imperia, 1.000 euro alla compagnia assicurativa. La sentenza chiude dunque, almeno in primo grado, la disputa sulla gestione del servizio mensa, confermando la piena legittimità dell’operato della pubblica amministrazione.