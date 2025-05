Affidamento Festival di Sanremo: il Tar respinge la richiesta di sospensiva della Je, ora fari puntati sul Consiglio di Stato

E’ stata pubblicata questa mattina l’ordinanza del TAR Liguria in merito al ricorso presentato da Je s.r.l. per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della determina dirigenziale relativa alla manifestazione di interesse per l’organizzazione del Festival di Sanremo.

La società di Sergio Cerruti aveva chiesto al Tar di sospendere la delibera della Giunta di Sanremo del 4 marzo scorso, con la quale (ottemperando alla sentenza del Tar del 5 dicembre scorso) aveva indetto la cosiddetta ‘manifestazione di interesse’ l'individuazione del partner (operatore economico) per l'organizzazione e la trasmissione delle edizioni 2026-2028 (con eventuale proroga per un massimo di due ulteriori edizioni) del Festival della Canzone Italiana, nella misura in cui ha confermato ‘la scelta organizzativa basata sull'unicità dell'operatore economico, che deve essere un operatore televisivo e, cioè, sull'attribuzione dei compiti organizzativi del Festival a un fornitore di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro’.

Il Tar, accogliendo l’istanza del Comune, ha respinto la richiesta di sospensiva e ha fissato l’udienza per la trattazione di merito il 17 ottobre prossimo. Il comune matuzian rimane in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, che potrebbe avere efficacia dirimente.