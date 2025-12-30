Sanremo: Rivieracqua non ripara una condotta, annullato il cimento invernale del 1° gennaio per il protrarsi dei lavori

A causa della mancata conclusione dei lavori di Rivieracqua sulla condotta fognaria, confermata con una comunicazione ufficiale giunta in Comune questa mattina, è stato annullato il cimento invernale in programma giovedì 1° gennaio.
Il perdurare dei lavori, dovuto al mancato arrivo di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione, non permette infatti la revoca del divieto preventivo di balneazione, emesso lo scorso 12 dicembre, che interessa tutto il litorale di Sanremo da Bussana a Capo Pino.
L’assessore al turismo Alessandro Sindoni si riserva di valutare se vi siano le condizioni per chiedere a Rivieracqua i danni di immagine, per l’annullamento di una manifestazione molto sentita con la quale si voleva salutare il nuovo anno, oltre che patrimoniali per i costi già sostenuti per l’organizzazione.
L’amministrazione comunale si dichiara dispiaciuta per questo imprevisto, che non consente lo svolgimento di un evento, molto atteso da residenti e turisti, che era stato nuovamente inserito nel calendario manifestazioni dopo alcuni anni di assenza.