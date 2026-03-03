Bordighera, serata dedicata alla Raclette del Canton Vallese e alla Fondue Bourguignonne (Foto e video)

Eccellenza gastronomica e ottimi vini in un'atmosfera suggestiva. Il 6 marzo, nel ristorante “La Réserve” a Bordighera, andrà in scena la terza serata a tema. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, uno dedicato al gran bollito piemontese accompagnato dalle sue sette salse e l'altro incentrato sul fritto misto alla piemontese, i protagonisti de "I venerdì sera a cena" saranno la Raclette del Canton Vallese e la Fondue Bourguignonne.

Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. Con la complicità del rumore delle onde e di una vista mozzafiato che spazia fino alla Costa Azzurra, gli ospiti potranno sperimentare un viaggio tra i sapori dei Cantoni. "Vi sarà la possibilità di degustare l'autentico formaggio di Bagnes, raschiato al momento dai forni per assaporare tutta la sua gratinatura dorata, e la Bourguignonne del Canton Vaud: cuore di filetto di vitellone di Fassona a tocchetti, immerso nel tipico 'Caquelon' di olio bollente e poi intinto in salse intriganti e appetitose" - fa sapere Piero Sattanino - "Il tutto sarà esaltato da due vini d’eccezione del Vigneron Jean-Louis Mathieu (Vallese), un produttore che sa davvero come interpretare il territorio. Il vitigno emblematico del Vallese, la Petite Arvine è fresca e fruttata con note di agrumi e rabarbaro ma senza dolcezza. L'attacco al palato è cremoso, generoso ma vivace, e la salinità nel finale invita a riempire nuovamente il bicchiere. Il Cornalin, invece, è il probabilmente il vitigno rosso più antico nel Vallese e presenta un colore granato brillante, mediamente denso. Al naso è delicatamente profumato, al palato è complesso e rotondo con una struttura potente che sostiene il frutto e una bella freschezza nel finale. Considerato uno dei più grandi vini rossi del Vallese, con le sue note speziate di chiodi di garofano e ciliegie nere, saprà sedurre il palato. Delizioso da giovane, sul frutto, si sviluppa nel corso di alcuni anni assumendo una tonalità nobile e raffinata che lo rende perfetto per accompagnare carni saporite e selvaggina. Sono vini che hanno vinto premi in concorsi internazionali. Un’esperienza culturale e sensoriale unica, dunque, da provare almeno una volta nella vita!".

Nella videointervista la descrizione completa del menù che si potrà degustare per l'occasione: