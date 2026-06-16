Beyblade X protagonista a Camporosso: il 21 giugno arriva il primo torneo estivo in notturna degli XTreme Hornets

Sarà una serata all’insegna del gioco, della musica e della convivialità quella in programma domenica 21 giugno a Camporosso, nell’ambito della Festa della Musica organizzata dal Comune. A partire dalle ore 19, in fondo al lungomare, gli XTreme Hornets, club di Beyblade X del Ponente ligure, saranno presenti con diverse postazioni dedicate al gioco libero, aperte a grandi e piccoli che vorranno avvicinarsi o mettersi alla prova con il celebre gioco delle trottole da combattimento.

Il momento clou della serata arriverà alle 20:30 con il primo torneo estivo in notturna organizzato dal club. La competizione si svolgerà con la formula della doppia eliminazione in formato standard e prevederà premi per i primi tre classificati. Per partecipare sarà richiesta una quota di iscrizione, da versare direttamente sul posto in contanti o tramite PayPal.

Il leader degli XTreme Hornets, Alessandro Gorlatto, invita tutti gli appassionati a partecipare all’iniziativa: «Non perdete l’occasione di prendere parte al primo torneo estivo in notturna, all’interno di una serata ricca di momenti di condivisione e accompagnata dalla musica dei numerosi gruppi che animeranno il centro e il lungomare».

«Questa opportunità è stata resa possibile grazie alla disponibilità e alla lungimiranza del Comune di Camporosso, nella persona dell’assessore Gastaldo, che ha scelto di arricchire una delle manifestazioni più sentite del territorio con ulteriori attività ricreative», sottolinea ancora il leader del club.

Accanto agli XTreme Hornets, la serata ospiterà anche le postazioni di giochi da tavolo dell’associazione Per un Pugno di Dadi, che parteciperà all’evento con parte del proprio staff. Inoltre sarà possibile scoprire, acquistare e imparare a giocare a Magic: The Gathering grazie alla presenza di Mi_Shintai, negozio specializzato di Sanremo che rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del Ponente ligure.

Un appuntamento pensato per unire sport, gioco, cultura nerd e intrattenimento musicale, trasformando il lungomare di Camporosso in uno spazio di incontro aperto a tutti.