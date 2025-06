Sanremo accende l’estate 2025: 150 eventi tra concerti, spettacoli e cultura per 335mila euro. Rose Villain la star (Foto e video)

Sanremo si prepara a vivere un’estate da protagonista. Questa mattina, nella suggestiva cornice del Casinò, è stato presentato il calendario ufficiale delle manifestazioni estive 2025, promosso dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni: un programma pensato per tutti, che mette insieme quasi 150 appuntamenti tra concerti, spettacoli, animazione e cultura, distribuiti da giugno a settembre. Un’offerta ampia, pensata per attrarre residenti, famiglie e turisti di ogni età.

Il cuore pulsante sarà Pian di Nave, che ospiterà tra gli altri l’attesissimo concerto gratuito di Rose Villain l’8 agosto, punta di diamante del cartellone. La cantautrice milanese, tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, salirà sul palco con il suo stile internazionale e una fanbase in costante crescita. Ma l’evento dell’8 agosto non sarà l’unico grande nome della stagione. La rassegna “One Night Summer Hits” porterà a Sanremo cinque serate dedicate al pubblico giovane, sempre a ingresso libero: si parte il 19 luglio con Caro Wow e Shade, si prosegue il 26 luglio con Sethu e Chiello, il 1° agosto con Nina Zilli ed Elasi, il 14 agosto con BNKR44 e si chiude il 23 agosto con Sarah Toscano. Ogni serata sarà seguita da un dj set.

In totale, solo a Pian di Nave si terranno quasi 60 eventi. “Sanremo diventa un grande palcoscenico sotto le stelle”, ha commentato l’assessore Sindoni, evidenziando l’importanza della sinergia con enti, imprese e soggetti culturali locali: “Un’offerta di alto livello che oggi presentiamo nella sua interezza grazie anche al lavoro dell’ufficio turismo e al supporto del Tavolo del Turismo”. Tra gli eventi più attesi figurano anche lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto, il progetto di illuminazione del Porto Vecchio tra luglio e agosto, e numerose rassegne musicali e teatrali: “Bravo Jazz”, “Rock in the Casbah”, il tributo a Dodo Goya, lo spettacolo comico di Uccio De Santis (16 agosto), e la storica rassegna di teatro dialettale “Nini Sappia” giunta alla 26ª edizione. Tanta attenzione anche per i più piccoli, con animazione e baby dance in piazza Borea d’Olmo, e per la cultura: “Cinema sotto le stelle”, incontri letterari, e la Festa della Musica del 21 giugno aprono la stagione all’insegna della partecipazione diffusa.

L’estate sanremese sarà inoltre arricchita dal “Sanremo Street Music Festival”, previsto per il 4 e 5 luglio, organizzato in collaborazione con Open Stage: sedici artisti emergenti selezionati da tutta Italia si esibiranno in postazioni open-air e si sfideranno in una finale nel cuore della città, con la possibilità di accedere ad Area Sanremo e produrre un brano professionale.

“Inizia la stagione dei grandi appuntamenti – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager – e ringrazio l’assessore Sindoni e l’ufficio turismo per il lavoro. Abbiamo costruito un programma capace di intercettare pubblici diversi: i più giovani troveranno eventi pensati per loro, mentre le famiglie avranno momenti di intrattenimento dedicati”.

A completare l’azione dell’amministrazione anche una campagna di comunicazione internazionale, “A Sanremo puoi…”, conclusa il 15 giugno: oltre 6 milioni e 600 mila visualizzazioni in 12 paesi europei, per posizionare la città come meta turistica esperienziale. I contenuti del cartellone saranno promossi con ledwall, totem informativi touch e cartelli di benvenuto, già installati in punti strategici come Villa Ormond e corso Imperatrice.

Il costo complessivo del programma estivo è pari a 335.715,60 euro IVA inclusa. Tra le voci principali, spiccano il grande concerto gratuito di Rose Villain, in programma l’8 agosto a Pian di Nave, con un costo di 80.300,00 euro, e la Festa della Musica del 21 giugno, realizzata con un budget di 214.000,00 euro. A questo si aggiungono voci più contenute ma di grande impatto, come la rassegna “Bravo Jazz” e “Rock in the Casbah” (26‑29 luglio e 30 luglio‑2 agosto) per € 36.600, e i fuochi pirotecnici di Ferragosto (14 agosto) per 30.500,00 euro, illuminazione notturna del Porto Vecchio (€ 18.300,00) e animazione per famiglie in Piazza Borea d’Olmo (€ 25.000,00).

Tutti i principali eventi sono gratuiti. “Vogliamo offrire cultura e intrattenimento accessibili – ha concluso Sindoni – rendendo Sanremo una città aperta, viva, in dialogo con il pubblico e il territorio”.