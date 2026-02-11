Ventimiglia pubblica l’avviso per uno studio sul cabotaggio transfrontaliero

Il Comune di Ventimiglia ha approvato e pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di uno studio dedicato al tema del cabotaggio transfrontaliero, nell’ambito del progetto pilota del Programma europeo B‑Solutions 3.0 – Public Services for People Moving Across Borders, finanziato dall’Unione europea attraverso NextGenerationEU.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale dopo la candidatura di Ventimiglia, in qualità di capofila, al bando B‑Solutions 3.0 – Pilot actions: Solving border obstacles to facilitate cooperation.

L’obiettivo è sviluppare un’azione pilota che affronti le criticità legate alla mobilità transfrontaliera nel bacino di vita italo‑francese, un’area caratterizzata da intensi flussi quotidiani di lavoratori, studenti e cittadini.

Lo studio oggetto dell’avviso sarà finalizzato all’analisi degli aspetti giuridici e amministrativi che regolano il cabotaggio transfrontaliero, con l’intento di individuare possibili soluzioni agli ostacoli normativi che oggi incidono sull’erogazione dei servizi pubblici e sulla mobilità oltre confine.

Un lavoro tecnico che potrà contribuire a migliorare la cooperazione tra territori e a rendere più efficiente il sistema dei trasporti nell’area frontaliera.