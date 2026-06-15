Applausi ed emozioni al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per il saggio finale della Scuola Respighi

Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha fatto da splendida cornice, domenica 14 giugno, al tradizionale concerto-saggio di fine anno scolastico della Scuola di Musica "Ottorino Respighi", un appuntamento che ha saputo regalare al pubblico una serata ricca di talento, emozione e passione per la musica. A presentare l’evento è stata l’attrice Barbara Buscaglia, che ha accompagnato il susseguirsi delle esibizioni degli allievi, dai più piccoli agli adulti, tutti accolti da calorosi e continui applausi.

Sul prestigioso palco si è assistito a un raffinato alternarsi di canto lirico e moderno, musica classica e sonorità più contemporanee. I giovani musicisti, visibilmente emozionati ma sempre preparati e sicuri, hanno dato prova di notevole bravura cimentandosi con strumenti quali pianoforte, chitarra, violino e viola. Non è mancata la componente più popolare e coinvolgente della serata grazie alla classe di canto moderno e alla musica d’insieme, con una band composta da tastiere, basso, batteria e tromba che ha conquistato la platea.

A testimoniare l’importanza dell’iniziativa erano presenti anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Enza Dedali, e il rappresentante della Provincia di Imperia nonché consigliere della Fondazione Salesi, Umberto Bellini, che hanno rivolto ai ragazzi parole di apprezzamento e incoraggiamento, sottolineando il valore formativo dello studio musicale. Particolarmente gradita anche la presenza di Giuseppe Di Meco, presidente e amministratore delegato del Casinò Spa. Per la classe di pianoforte si sono esibiti come solisti Niccolò Ventimiglia, Flavio Cantamessa, Andrea Trevisan, India Faccio, Andrea Catanese, Riccardo Iula, Alessandro Pastorelli, Alessandro Cantamessa, Vitalia Lesan, Gian Carlo Bettinelli, Federico Pastorelli, Fabrizio Pastorelli, Maria Silvana Sicari e Isaac Laudario Dos Santos. Per la classe di violino è salito sul palco Flavio Cantamessa, mentre per la classe di viola si è esibita Luna Maffè. Il canto lirico ha visto protagonista Lorenzo Bertini.

Numerosi anche gli interpreti della classe di canto moderno: Solea Prenga, Michele De Angelis, Angelica Adinolfi, Nataly Re, Paola Baritussio, Beatrice Viale, Mattia Pascuzzo, Gabriele Rebaudo, Giulia Lenzi, Luna Maffè, Federica Ingenito, Arianna Palumbo, Alessia Garaventa ed Elina D’Arcangelo. Per la classe di chitarra e canto si è esibito Gabriele Rebaudo, mentre Lara Cambarau e Martino Provazza hanno rappresentato la classe di pianoforte e canto. Gran finale dedicato alla musica d’insieme, con Giulia Lenzi, Emma Annuzzi e Matilde Pescador al canto; Lorenzo Bordei al pianoforte, Giulio Signoriello alla tastiera, Daniele Siri al basso, Ian Ferrari alla batteria e Antonello Crespi alla tromba.

Una serata che ha confermato ancora una volta la qualità del lavoro svolto dalla Scuola Respighi e il valore della musica come strumento di crescita personale e condivisione, in un clima di festa e partecipazione. Come hanno sottolineato le autorità presenti, "l'impegno e la passione di questi giovani artisti rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio e meritano di essere sostenuti e valorizzati".