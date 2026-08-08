A Sanremo la mostra personale di Stefan Bucuresteanu, tra arte digitale e pittura a olio

La Galleria d'Arte Bonbonniere di Sanremo apre le sue sale a Stefan Bucuresteanu, artista nato a Piatra Neamt, in Romania, nel 1999, che dal 15 al 20 agosto presenterà a Sanremo una selezione delle proprie opere in una mostra personale.

Il percorso creativo di Bucuresteanu nasce da una formazione multidisciplinare che ha attraversato la ricerca nelle arti digitali, l'identità visiva, il branding e il web design, prima di approdare alla pittura a olio: una tecnica che oggi l'artista utilizza come linguaggio capace di completare e valorizzare la sua visione artistica, ormai proiettata su una dimensione internazionale.

È proprio in riconoscimento di questo impegno nella ricerca e nell'arte d'avanguardia che la Galleria Bonbonniere ha scelto di dedicare all'artista romeno una settimana espositiva, ospitando una selezione delle sue opere fino al 20 agosto.

L'appuntamento clou sarà il vernissage in programma sabato 15 agosto, alle ore 20.30, occasione in cui il pubblico potrà incontrare direttamente l'artista. Nel corso della serata, la gallerista Giulietta Calzini dialogherà con Bucuresteanu, che ha concesso alla Galleria Bonbonniere l'esclusiva di questa esposizione, definita dagli organizzatori "prestigiosa".



