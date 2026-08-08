Agosto di gala al Roof Garden del Casinò di Sanremo: quattro serate tra musica, danza e spettacolo

Il Roof Garden del Casinò di Sanremo si prepara a vivere un agosto all'insegna della musica, dell'intrattenimento e dello spettacolo. Quattro gli appuntamenti inseriti nel calendario estivo, pensati per accompagnare il periodo delle vacanze e offrire a clienti e turisti presenti in città e nel comprensorio una proposta di intrattenimento glamour ed esclusiva. Si parte martedì 11 agosto con The Ambassadors Duo, per proseguire venerdì 14 agosto con Baluba Shake e la loro "The Sixties Night". Martedì 18 agosto sarà la volta di Art&Elegance Pole Dance e Acrobatica, mentre sabato 29 agosto chiuderà il calendario l'Evolution Band. Un programma che attraversa generi e linguaggi diversi, dalla musica internazionale alla canzone italiana, fino alle spettacolari performance acrobatiche.

"Abbiamo potenziato il calendario eventi nel mese di agosto dedicato ai nostri clienti e ai turisti presenti nella nostra città e nel comprensorio. Proponiamo ogni settimana una serata di gala con intrattenimento di qualità e tanta musica internazionale. Festeggiamo il periodo delle vacanze e il Ferragosto con una rosa di artisti veri professionisti dell'intrattenimento di qualità. Vogliamo così augurare buone vacanze a tutti coloro che vorranno trascorrere serate divertenti nel nostro Casinò", sottolineano il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi. L'obiettivo è quello di arricchire l'offerta del Casinò nel periodo di maggiore presenza turistica, proponendo appuntamenti capaci di unire musica, eleganza e spettacolo in una cornice particolarmente suggestiva come quella del Roof Garden.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 11 agosto, quando sul palco salirà The Ambassadors Duo, raffinata formazione composta da una voce femminile e una voce maschile. Il repertorio attraversa grandi classici italiani e internazionali, evergreen, soul, pop e lounge, con una proposta musicale pensata per adattarsi ai diversi momenti della serata. Una formula elegante e coinvolgente, nella quale la musica accompagna la cena e l'atmosfera senza rinunciare alla componente spettacolare. A caratterizzare le esibizioni è anche l'interazione discreta con il pubblico, capace di rendere ogni appuntamento diverso e trasformare la serata al Roof Garden in un'esperienza all'insegna della convivialità e dell'eleganza.

Venerdì 14 agosto arriverà invece il momento di "The Sixties Night", con i Baluba Shake protagonisti della serata più elettrizzante dell'estate. La formazione, composta da quattro musicisti di lunga e professionale esperienza, proporrà i grandi successi degli anni Sessanta, una stagione che ha segnato profondamente la storia della musica italiana e internazionale. Sarà un vero e proprio viaggio musicale attraverso gli evergreen di un'epoca ancora oggi capace di coinvolgere generazioni diverse. Un solo show nel quale ritmo, energia e memoria si uniranno per accompagnare il pubblico nella serata di Ferragosto, con una colonna sonora dedicata ai brani che hanno fatto la storia della musica.

Martedì 18 agosto spazio invece alla danza e all'acrobatica con gli artisti di Art&Elegance Pole Dance e Acrobatica. La compagnia trasformerà il Roof Garden del Casinò in un palcoscenico sospeso tra eleganza, tecnica e spettacolo, proponendo una sequenza di performance acrobatiche dal forte impatto visivo. Il corpo diventa così strumento espressivo attraverso evoluzioni, movimenti e figure che richiedono preparazione e controllo. Una proposta differente rispetto agli appuntamenti musicali, pensata per ampliare ulteriormente la varietà del calendario estivo e offrire al pubblico una serata caratterizzata da suggestioni, energia e grande spettacolarità.

A chiudere il programma di agosto sarà sabato 29 agosto l'Evolution Band, formazione composta da quattro musicisti e una cantante. Il repertorio spazierà dal jazz al soul, dal funky al pop d'autore, passando per gli evergreen più conosciuti e le hit più recenti. Una proposta musicale ampia e trasversale, pensata per coinvolgere il pubblico e accompagnare la serata con generi diversi, mantenendo al centro la qualità dell'esecuzione dal vivo. Con questo appuntamento si conclude una programmazione che punta a fare del Roof Garden uno degli spazi di riferimento per l'intrattenimento serale durante il mese di agosto, tra musica, spettacolo e atmosfera da grande estate.