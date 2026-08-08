A Triora al via "Vedere per credere": un percorso tra storia, arte e fede alla scoperta dei tesori del borgo

Prende il via quest'oggi a Triora "Vedere per credere", un percorso dedicato alla conoscenza della storia, dell'arte e della fede attraverso alcuni dei tesori custoditi nel borgo. L'iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di N.S. Assunta di Triora e dalla Parrocchia di S. Lorenzo Martire di Molini di Triora, con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere un patrimonio che rappresenta una parte importante dell'identità del territorio.

Si tratta di un tour guidato pensato per accompagnare residenti e visitatori alla scoperta delle testimonianze artistiche e religiose presenti nel paese. Un itinerario che permette di osservare con maggiore attenzione luoghi, opere e particolari che spesso fanno parte della quotidianità, ma che racchiudono una storia importante. "Vedere per credere" nasce proprio dalla volontà di offrire una chiave di lettura diversa del patrimonio locale, mettendo in relazione la dimensione artistica con quella religiosa e storica.

L'iniziativa punta così a trasformare la visita in un'occasione di approfondimento e conoscenza, grazie alla presenza di una guida che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso. Triora, con il suo patrimonio storico e religioso, offre infatti numerosi spunti per raccontare le vicende della comunità e il ruolo che nei secoli hanno avuto le chiese e i luoghi di culto. Un patrimonio che, attraverso il tour, potrà essere osservato e apprezzato anche nei suoi aspetti meno conosciuti.

Il percorso rappresenta inoltre un'opportunità per riscoprire il legame tra fede, arte e storia che caratterizza i borghi dell'entroterra ligure. L'iniziativa delle due parrocchie vuole infatti favorire una maggiore attenzione verso i beni presenti sul territorio, trasformandoli in occasione di incontro e divulgazione. Una proposta rivolta non soltanto ai visitatori, ma anche a chi vive nell'area e desidera conoscere più da vicino le testimonianze che fanno parte della storia della propria comunità.

Per ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito di SanremoNews, dove sono disponibili gli aggiornamenti dedicati all'iniziativa. "Vedere per credere" si inserisce così tra le proposte che durante l'estate contribuiscono a valorizzare Triora e il suo patrimonio, offrendo ai partecipanti un viaggio tra storia, arte e fede alla scoperta di luoghi e testimonianze da conoscere e preservare.

(Foto Cristian Flammia)