Rocchetta Nervina, torna il campus “Voci di Acqua e di Terra”: una settimana tra musica, natura e amicizia

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Rocchetta Nervina l’atteso campus estivo “Voci di Acqua e di Terra”, l’esperienza residenziale dedicata alla musica corale, alla natura e alla condivisione rivolta a ragazze e ragazzi dai 7 ai 12 anni. Promosso dall’Associazione Troubar Clair, il campus si svolgerà da domenica 5 a sabato 11 luglio presso l’Ostello delle Alpi Liguri e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere una settimana speciale all’insegna del canto, del divertimento e della scoperta del territorio.

A guidare il percorso musicale sarà Serena Peroni, direttrice di coro, cantante e pianista con esperienze in importanti realtà internazionali come il Coro Giovanile Italiano e il World Youth Choir. L’organizzazione e il coordinamento del progetto sono affidati a Giacomo Perotto, musicista, insegnante di clarinetto e direttore artistico del coro Troubar Clair. L’obiettivo del campus è quello di avvicinare i più giovani alla magia del cantare insieme, senza che siano necessarie precedenti conoscenze musicali, in un ambiente accogliente e immerso nel verde. Oltre alle attività corali, i bambini potranno partecipare a passeggiate all’aria aperta accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica, vivendo così un’esperienza completa tra arte e natura.

Essendo un campo residenziale, saranno inoltre garantiti servizio di cucina, assistenza continua e un gruppo di animatori che accompagnerà i partecipanti in tutti i momenti della giornata. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti rimasti sono pochi. Per informazioni e adesioni è possibile consultare il sito dedicato: www.vocidacquaediterra.it.