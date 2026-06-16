Onorata Milonga Festival 2026: un libertango di ballo e cultura tra i borghi di Seborga e Perinaldo

Per il terzo anno consecutivo, l’incanto del tango rioplatense torna a vestire le piazze dei borghi liguri. L’Onorata Milonga Festival (OMF) si prepara a trasformare Seborga e Perinaldo — due dei "Borghi più Belli d’Italia" — in un palcoscenico a cielo aperto dove danza, musica, arte e poesia si fondono in un unico abbraccio. Ideata e diretta artisticamente dall'operatrice culturale Monica Nucera Mantelli, la manifestazione, curata da Casa de Tango by Etnotango, è diventata un appuntamento imperdibile, caratterizzato da un programma ricco di eventi interamente gratuiti.

Per la prima volta, i comuni di Seborga e Perinaldo collaborano ufficialmente per sostenere il Festival, creando un ponte ideale tra le colline liguri e le atmosfere di Buenos Aires. Il festival non è solo un invito a ballare, ma un vero e proprio "contenitore artistico" che propone mostre, performance di tangoteatrodanza e musica dal vivo, offrendo un'immersione totale nella cultura rioplatense.

Il programma: tre tappe, un'unica emozione

Domenica 5 Luglio – Seborga (Piazza Martiri Patrioti)

L'apertura del festival è un omaggio all'arte e alla storia. Dalle 19:00, la piazza ospiterà la mostra "Wish You Were Here" di Celiant Tolmami, un tributo decorativo ai Pink Floyd. Il momento clou sarà il Cameo Music Show per Evita: il Coro dell'ANC Ventimigliese, diretto dal M° Dario Amoroso, presenterà una versione corale di Don't Cry for me, Argentina, accompagnato da una suggestiva coreografia di tangoteatrodanza. La serata proseguirà con la Milonga Blanco Azul, dove il TDJ Rosario Reddavide guiderà i ballerini in una selezione che spazia dal tradizionale al contemporaneo.

Sabato 11 Luglio – Perinaldo (“Hasta Siempre Amor. Tango y Libertad”)

Il borgo di Perinaldo accoglierà il festival tra le mura della Sala Consiliare, trasformata in una galleria d’arte con la mostra "Tango & Fumetti". Attraverso 22 pannelli in bianco e nero e contributi poetici, l'esposizione esplora il legame tra letteratura, graphic novel e tango. La giornata culminerà nella Milonga "Street" Tango y Libertad sulla terrazza del Centro Anziani, un evento "no-stop" che celebra la libertà del ballo di strada.

Domenica 9 Agosto – Seborga (Chiusura del Festival)

Il gran finale torna a Seborga sotto il segno della natura e del desiderio. La mostra fotografica "Puck's Nature Lovers" di Franca Setteducati dialogherà con la "Notte dei Desideri", durante la quale il pubblico sarà invitato a lasciare i propri desideri tra le fontane e gli scorci del borgo. La chiusura sarà affidata al travolgente Duo Acosta, con il M° Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) e David Pecetto (bandoneon), per una milonga floreale che farà vibrare l’intera piazza fino a mezzanotte.

Per godere appieno dell'esperienza, i ristoratori di Seborga proporranno durante le date del 5 luglio e 9 agosto il “Piatto del Tanguero”, una formula leggera e conviviale (monopiatto + bibita/caffè) pensata per chi desidera cenare prima di lanciarsi in pista. Si raccomanda la prenotazione diretta presso le attività locali.

Il Festival gode del supporto tecnico di eccellenze del territorio come il Tartufo Black Prince di Villiam Casali, Imperia Recording Studio, il Coro dell’ANC Ventimigliese e la piattaforma La Natura torna ad Arte.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile seguire le pagine ufficiali di Casa de Tango by Etnotango.