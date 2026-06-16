Bordighera, grande successo per la seconda edizione di "Bordigiocando...senza frontiere"

La struttura polisportiva comunale “E. Biancheri” di Bordighera ha ospitato la 2° edizione di Bordigiocando…Senza Frontiere. Organizzato dal CSI Imperia-Sanremo con il patrocinio della Città di Bordighera, l'evento ha coinvolto 195 partecipanti suddivisi in 12 squadre colorate in un'intensa giornata di giochi e inclusione.

L'evento ha visto le 12 squadre contendersi la vittoria finale in due distinti blocchi di attività, al mattino con prove di abilità a terra come gimcana con la palla da basket, tiro alla fune, corsa nei sacchi, ruba bandiera, staffetta con il salta palla e i pantaloni della nonna. Al pomeriggio gare acquatiche con percorsi galleggianti, gara con i canotti, tiro a segno, caccia al tesoro e “afferra il pallone”, una variante in acqua del gioco della sedia.

Le 12 formazioni partecipanti si sono distinte grazie a colori unici: Magenta, Turchese, Argento, Oro, Rosso, Giallo, Verde, Viola, Nero, Lime, Rosa e Bronzo.

La manifestazione ha accolto numerose autorità locali e regionali, tra cui la neo eletta Sindaca della Città di Bordighera, Avv.to Marzia Baldassarre, il Vice Sindaco, Dott. Giuseppe Trucchi, l'Assessore allo Sport e fiduciario CONI, Sig. Massimiliano Di Vito, l'Assessore Sig. Massimiliano Bassi (presente anche come partecipante) e Margherita Mariella, Capitano della Squadra Gialla (che ha chiuso al 4° posto).

Hanno presenziato inoltre il Presidente del Consiglio Comunale Fulvio De Benedetti, il Vice Presidente Elisa Vagnetti, la Consigliera Sandra Silvestri e, in rappresentanza della Regione Liguria, i Consiglieri Walter Sorriento e Armando Biasi.

Il successo della kermesse è stato reso possibile grazie alla sinergia di numerose realtà sportive e sociali:

Società Sportive: ASD Bordighera Nuoto, RA.NA.BO., Ciclistica Bordighera, ASD Vittoria, Life Revolution, Bordi…Gotti, Non Solo Sport (Vallecrosia) e Matuziana (Sanremo).

ASD Bordighera Nuoto, RA.NA.BO., Ciclistica Bordighera, ASD Vittoria, Life Revolution, Bordi…Gotti, Non Solo Sport (Vallecrosia) e Matuziana (Sanremo). Supporto Tecnico: Volley Bordighera e Centro Sub Riviera dei Fiori.

Volley Bordighera e Centro Sub Riviera dei Fiori. Gruppi Locali: Il gruppo civico “Gli amici di Margherita”.

Un ringraziamento speciale è andato ai volontari della ASD Bordighera Nuoto (Marichiara e Alessandra Zunino, Elisa Cosentino, Annalisa Chirone, Maria Andreacchio, Chiara Biancheri, Stefania Biamonti, Alfonso Bruno) per il loro instancabile impegno, e all'associazione "A Cumpagnia d’a Parmura" per aver omaggiato le istituzioni con preziose creazioni artigianali. Il CSI Imperia-Sanremo dà appuntamento a tutti alla terza edizione prevista per il 2027.