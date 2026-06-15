Bordighera, il saggio-concerto degli allievi dell'Associazione Musicale Pentagramma Aps anima l'ex chiesa Anglicana (Foto e video)

Il saggio-concerto degli allievi dell'Associazione Musicale Pentagramma Aps anima l'ex chiesa Anglicana a Bordighera.

All'esibizione, andata in scena ieri pomeriggio, erano presenti anche il sindaco Marzia Baldassarre e i consiglieri comunali Sandra Silvestri in Piantoni ed Elisa Vagnetti. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Associazione Musicale Pentagramma APS per il saggio concerto degli allievi che si è svolto presso l’ex chiesa Anglicana di Bordighera. Questi momenti sono importanti perché raccontano il valore della musica come percorso educativo, culturale e umano" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Dietro ogni esibizione ci sono studio, impegno, passione ma anche il lavoro prezioso degli insegnanti e il sostegno delle famiglie. È sempre bello vedere giovani e allievi mettersi in gioco attraverso la musica imparando non solo una disciplina artistica ma anche ascolto, concentrazione, sensibilità e capacità di condividere emozioni con gli altri".