Sanremo, Piazza Cassini ospita la presentazione del libro “L’Oriente in scena” di Giosuè Borsi con critici letterari e attori

La nuova sala comunale di Piazza Cassini 10/11 ospiterà un interessante incontro culturale legato all’editoria. Venerdì 19 giugno alle ore 18 è prevista infatti la presentazione del volume “L’Oriente in scena” di Giosuè Borsi, ultima realizzazione editoriale de “Lo Studiolo”, casa editrice sanremese fondata da Freddy Colt.

Il libro è un omaggio alla luminosa figura di letterato di primo Novecento oggi un po’ dimenticata: Borsi, poeta e saggista livornese, morì a soli 27 anni nella Grande Guerra il 10 novembre 1915 e fu decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria. Lo Studiolo negli anni passati ha già pubblicato altre due opere di quest’autore, legate agli studi danteschi e alla riflessione spirituale.

Il nuovo libro, in elegante veste editoriale, è una raccolta di testi teatrali di quest’autore, apparsi tra il 1911 e il 1914 su riviste letterarie e portate anche in scena a più riprese. L’edizione è illustrata da meravigliosi disegni in stile liberty dovuti all’estro di Umberto Brunelleschi, illustre scenografo e illustratore d’inizio Novecento.

All’incontro di venerdì saranno presenti il curatore dell’opera, professor Umberto Salemi, Accademico della Pigna per il Teatro, che ha scritto la ricca introduzione critica che apre il volume; l’editore Freddy Colt, il filologo Fabio Barricalla. Ma la parte più intrigante saranno le letture teatrali tratte da una delle “pièces” contenute nel volume: “Avatar”, un atto unico di ambientazione indiana. Verranno interpretate solo alcune scene, i cui personaggi prenderanno vita grazie alla voce di Max Carja, attore e doppiatore titolare della Cattedra di Arti Sceniche dell’Accademia della Pigna, affiancato da Iole Di Bernardo e Sergio Castellino.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione con l’Assessorato alla cultura ed è a ingresso libero.