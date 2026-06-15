Ventimiglia celebra la 212° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri (Foto e video)

Ventimiglia celebra la 212° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri. Ieri mattina, il sindaco Flavio Di Muro, il consigliere comunale Gaetano Scullino, il consigliere regionale Enrico Ioculano, autorità religiose, militari, associazioni d'arma e combattentistiche, fedeli e cittadini hanno partecipato alla funzione religiosa presso la chiesa di Sant'Agostino.

L'evento, organizzato dall'associazione nazionale carabinieri sezione MOVM Fois di Ventimiglia, è stata un'occasione per celebrare i carabinieri e il lavoro che ogni giorno svolgono per la comunità. La santa messa è stata animata dai brani musicali eseguiti dal coro Anc Ventimigliese, nato nel 2024 da un'idea del brigadiere capo CC in quiescenza Rino Aliquo' e diretto dal maestro Dario Amoroso.

Alla conclusione della cerimonia si è svolto un momento conviviale presso il ristorante Le Trote a Dolceacqua, dove l'associazione nazionale carabinieri ha consegnato ufficialmente la tessera da socio al consigliere comunale Gaetano Scullino. "Il nonno di Scullino era un carabiniere" - dice Ernesto Fresca Fantoni, presidente della sezione di Ventimiglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) intitolata alla MOVM "Mario Fois".

"Per me è motivo di grande soddisfazione dopo anni ricevere questo riconoscimento" - commenta il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino - "Entrare nell'associazione dei carabinieri è motivo di grande onore. Ho fatto vedere una foto in bianco e nero di mio nonno, che era un carabiniere, a Ernesto e lui l'ha trasformata a colori. Una cosa fantastica che ha fatto piangere mia zia quando l'ha vista. Ringrazio, quindi, Ernesto e tutta l'associazione per questo riconoscimento. Cercherò di meritarmi questa tessera, sono molto felice di entrare a far parte di questa famiglia".