Ventimiglia celebra la 212° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri. Domenica 14 giugno alle 11 è prevista una funzione religiosa presso la chiesa di Sant'Agostino.

L'evento è proposto e organizzato dall'associazione nazionale carabinieri sezione MOVM Fois di Ventimiglia. Un'occasione per celebrare e ringraziare i carabinieri per il lavoro che ogni giorno svolgono per la comunità.

La costituzione dei carabinieri risale alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, che hanno attribuito al "Corpo dei Carabinieri Reali" la duplice funzione di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Considerati primo Corpo dell'Armata di terra sin dalle origini, i carabinieri hanno mantenuto in permanenza questo singolare privilegio anche nell'ambito dell'Esercito del Regno d'Italia. Si è consolidata così nel tempo la doppia essenza dell'istituzione, organismo militare ad ordinamento speciale, che già nel 1922 è stata definita "Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza". Con il trascorrere del tempo, si è avvertita con sempre maggiore impellenza la necessità di aggiornare e dare organicità alle norme che regolavano la vita, il funzionamento e i rapporti istituzionali dell'Arma.