Dolceacqua: capriolo ferito salvato dalle ambulanze veterinarie Odv: "C'è chi li insegue e li caccia, noi li salviamo" (Foto)

Capriolo ferito Dolceacqua salvato dai volontari Odv che evidenziano: “C’è chi li insegue, noi li salviamo. È il cerchio della vita. Un giovane capriolo, ferito e spaventato, è stato tratto in salvo grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori dell’associazione Ambulanze Veterinarie ODV. Il piccolo ungulato, investito da un’auto in una zona boschiva del Ponente ligure, è stato trovato accasciato a terra, in gravi condizioni, da alcuni cittadini che hanno subito allertato i volontari".

All’arrivo dell’equipaggio, il capriolo mostrava segni evidenti di trauma: era immobile, con difficoltà respiratorie e visibilmente disorientato. I soccorritori hanno immediatamente stabilizzato l’animale a bordo dell’ambulanza veterinaria, dotata di tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento su fauna selvatica, e lo hanno trasportato presso una struttura specializzata per le cure del caso. "Sono occhi che parlano – spiegano i volontari – occhi che hanno visto la paura, il dolore, ma anche la speranza. Questo animale è vivo perché qualcuno ha scelto di agire, non di voltarsi dall’altra parte. È il cerchio della vita, ma ognuno può scegliere da che parte stare".

Il caso riaccende l’attenzione sulla mancanza di un sistema pubblico strutturato per il soccorso della fauna selvatica. In molti territori, infatti, il primo e spesso unico intervento è garantito da realtà associative, formate da volontari specializzati, che operano senza alcun sostegno economico da parte delle istituzioni. Ambulanze Veterinarie ODV è una delle poche organizzazioni attive sul territorio per soccorrere animali domestici e selvatici, con un parco mezzi attrezzato e personale formato in ambito sanitario, ambientale e di protezione civile.

"C’è chi li caccia per sport – concludono i volontari – e noi corriamo per salvarli. È una scelta. Da sempre, scegliamo la vita".