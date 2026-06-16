Festa di San Giovanni, Ineja Food torna dal 19 al 29 giugno con i sapori della tradizione ligure

Dal 19 al 29 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi della Festa di San Giovanni: Ineja Food, l’area gastronomica che ogni anno richiama migliaia di persone pronte a riscoprire i sapori autentici del territorio e a vivere un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione. Nel cuore della manifestazione organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, sulla Banchina Aicardi di Oneglia, la cucina diventa un racconto fatto di memoria, identità e tradizione. Ogni piatto nasce infatti dalla volontà di custodire e tramandare il patrimonio gastronomico ligure, con particolare attenzione alle ricette che hanno reso celebre la cucina imperiese.

Negli anni Ineja Food è cresciuta fino a diventare uno dei simboli della festa grazie all’impegno di decine di volontari che, con passione e competenza, lavorano per offrire ai visitatori un servizio di qualità e un menù capace di esaltare le eccellenze del territorio. Accanto ai grandi classici della tradizione, non mancheranno le novità: ogni sera saranno proposte specialità differenti per accompagnare il pubblico in un viaggio tra i sapori del Ponente ligure. Tra i piatti più attesi spiccano il celebre Brandacujun, simbolo della tradizione marinara imperiese, lo Zemin di pesce e numerose altre ricette che ogni anno conquistano residenti e turisti. «La Festa di San Giovanni è un appuntamento che per noi significa prima di tutto condivisione. Dietro ogni piatto c’è il lavoro di una squadra straordinaria composta da volontari che, per mesi, prepara questo evento con entusiasmo e grande senso di appartenenza», commenta Stefano Zerbone, responsabile di Ineja Food.

«Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza autentica, fatta di sapori genuini, qualità delle materie prime e attenzione per ogni dettaglio. Anche quest’anno il menù renderà omaggio alle ricette della tradizione ligure e onegliese, con alcune proposte che sorprenderanno il pubblico. Vogliamo che chi si siede ai tavoli di Ineja Food possa sentirsi parte di una grande famiglia e portare con sé il ricordo di una serata speciale vissuta nel cuore della nostra città», aggiunge. Un legame profondo con la storia della manifestazione è rappresentato anche dalle storiche pentole giganti che hanno accompagnato la crescita della festa. Tra queste c’è la celebre Giuvanina, entrata nella storia per aver conquistato il Guinness World Record grazie alla preparazione di oltre una tonnellata di stoccafisso secondo la tradizione. Accanto ad essa trovano posto anche Battistina e Ineja, simboli di una storia fatta di volontariato, passione e amore per il territorio.

Per undici serate, la cucina di Ineja Food sarà dunque pronta ad accogliere il pubblico in un’atmosfera unica dove gastronomia, tradizione e convivialità si incontrano nel cuore di Imperia.