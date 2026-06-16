Olive taggiasche armato sul tetto del mondo: medaglia d'oro a Monte Carlo per una delle eccellenze del Ponente Ligure

Un importante successo internazionale porta ancora una volta il nome del Ponente ligure oltre i confini nazionali. Le Olive Taggiasche Liguri IGP in salamoia dell'Azienda Agricola Cristina Armato hanno conquistato la Medaglia d'Oro al prestigioso concorso internazionale "Masters of Olives" Monte Carlo 2026, classificandosi al primo posto nella categoria "Natural/Classic Style".

Un riconoscimento di assoluto valore che premia non soltanto la qualità del prodotto, ma anche la storia, la passione e il lavoro quotidiano di un'azienda che rappresenta una delle più autentiche eccellenze agroalimentari del nostro territorio.

L'Azienda Agricola Cristina Armato, con sede a Lucinasco, nel cuore della Valle Impero, custodisce e valorizza una tradizione familiare profondamente legata alla coltivazione della cultivar Taggiasca, simbolo dell'olivicoltura ligure e ambasciatrice nel mondo della cultura agricola del Ponente. L'azienda produce olio extravergine monocultivar Taggiasca e olive in salamoia lavorate secondo i metodi tradizionali, con una particolare attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti, distinguendosi per l'eccellenza delle proprie produzioni e per la capacità di coniugare tradizione e innovazione.

Il premio ottenuto a Monte Carlo assume un significato ancora più rilevante considerando il livello della competizione: oltre 260 prodotti provenienti da 20 Paesi sono stati valutati da una giuria internazionale composta da esperti del settore.

"Ricevere questa Medaglia d'Oro è un'emozione enorme e rappresenta il coronamento di tanti anni di lavoro, sacrifici e amore per la nostra terra", commenta Cristina Armato. "Le nostre olive raccontano la storia di una famiglia, di un territorio e di una tradizione che ogni giorno cerchiamo di preservare e valorizzare. Questo riconoscimento internazionale ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare sulla strada della qualità e dell'autenticità. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che collaborano con noi e che condividono la nostra passione per l'olivicoltura ligure."

Grande soddisfazione anche da parte di CNA Imperia, alla quale l'azienda è recentemente entrata a far parte.

"Desidero esprimere, a nome di tutta CNA Imperia, le più sincere congratulazioni a Cristina Armato e alla sua famiglia per questo straordinario risultato", dichiara il Direttore Luciano Vazzano. "La Medaglia d'Oro conquistata a Monte Carlo rappresenta un riconoscimento che va ben oltre il singolo successo aziendale: è il premio a un territorio, alle sue tradizioni, alla cultura del lavoro e alla capacità delle nostre imprese di competere ai massimi livelli internazionali. L'Azienda Armato incarna perfettamente quei valori di qualità, autenticità e radicamento territoriale che costituiscono il patrimonio più prezioso del Ponente ligure. Siamo orgogliosi che abbia scelto di entrare a far parte della nostra associazione e siamo certi che insieme potremo continuare a promuovere e valorizzare le eccellenze della nostra provincia."

Il successo ottenuto a Monte Carlo conferma ancora una volta il ruolo centrale della cultivar Taggiasca, autentico simbolo dell'agricoltura imperiese e ligure, apprezzata in tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche, il gusto delicato e le straordinarie qualità organolettiche.

CNA Imperia ribadisce inoltre l'importanza di poter contare su un'associazione fortemente radicata sul territorio, capace di affiancare le imprese non soltanto negli adempimenti amministrativi e burocratici, ma anche nei percorsi di crescita, innovazione, promozione e sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. Accompagnare e sostenere realtà come l'Azienda Agricola Cristina Armato significa contribuire concretamente alla valorizzazione del tessuto economico locale e alla diffusione dell'immagine migliore del Made in Liguria nel mondo.