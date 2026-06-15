Sanremo Slam conquista la Pigna: successo per il Poetry Slam e primi verdetti verso la finale regionale LIPS

Grande partecipazione e forte coinvolgimento del pubblico per la serata di Poetry Slam a ingresso libero e gratuito andata in scena sabato 13 giugno in Piazza Santa Brigida, nel cuore della Pigna. L'evento, organizzato dal collettivo culturale Sanremo Slam, rappresentava il primo dei due round validi per la selezione dei protagonisti della finale regionale 2026 della Lega Italiana Poetry Slam (LIPS), in programma l'11 luglio a Genova, alla Libera Collina di Castello, grazie all'organizzazione di Genova Slam.

Le fondatrici del collettivo, Elena Milano, Chiara Sabatini, Camilla Ceniccola e Letizia Zito, hanno espresso grande soddisfazione per una serata che ha saputo emozionare il pubblico e valorizzare uno degli angoli più suggestivi della città. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa, a partire dagli spettatori che hanno partecipato attivamente alle votazioni, fino ai partner dell'evento, Piña Social Club e Piña Mon Amour, la cui collaborazione ha contribuito al successo della manifestazione. A raccontare attraverso le immagini i momenti più significativi della serata è stata la fotografa professionista Miriam Mercurio.

Sul palco, guidati dalle Maestre di Cerimonia Elena Milano e Chiara Sabatini, si sono alternati sette poeti e poetesse provenienti da diverse città italiane: Ancilla Bianchi, Andrea Bonomi, Domenico Cardinale, Antonio Di Lorenzo, Lorenzo Montanari, Valeria Nucera e Letizia Zito. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha decretato i primi qualificati alla fase finale regionale: Antonio Di Lorenzo e Letizia Zito, che avranno così l'opportunità di rappresentare il territorio nell'appuntamento genovese dell'11 luglio. Il Poetry Slam è una forma di spettacolo nata con l'obiettivo di riportare la poesia tra le persone, fuori dai contesti tradizionali e all'interno degli spazi della socialità. Una formula che unisce scrittura, oralità e performance, trasformando il pubblico in parte integrante dell'evento attraverso il voto e la partecipazione diretta. Sebbene sia presente in Italia da diversi anni, questa realtà è approdata nella Riviera ligure di Ponente soltanto da un anno.

«Siamo estremamente orgogliose del percorso fatto in questo ultimo anno e della sinergia che si è creata con il territorio e che ci ha permesso di ospitare una serata così importante del circuito LIPS come quella di sabato», dichiarano le fondatrici di Sanremo Slam. «Tutto ciò è stato possibile grazie al seguito riscosso, perciò invitiamo chi ha curiosità di immergersi nell'arte performativa a seguire le pagine Instagram e Facebook di Sanremo Slam». Un risultato che conferma la crescita del movimento sul territorio e l'interesse sempre maggiore del pubblico verso una disciplina capace di unire cultura, spettacolo e partecipazione.