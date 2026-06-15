Giro del Diabete, accumula 4960 chilometri: l'ADGP APS si piazza al quinto posto (Foto)

Accumulati 4960 chilometri al Giro del Diabete 2026. La squadra dell'ADGP APS - Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps, quest'anno, batte il suo record personale.

Dal 6 al 14 giugno grandi, piccoli, famiglie, scuole e associazioni hanno, infatti, indossato qualcosa di blu e si sono uniti per accumulare più chilometri possibili per la squadra ADGP APS camminando, correndo o andando in bici. "Da diversi anni, l’ADGP partecipa al Giro del Diabete (Boucle du diabète), organizzato dall’associazione francese 'Type 1 Running Team'. La nostra prima partecipazione ci aveva permesso di salire sul podio con 3.097 km cumulati. Quest’anno, nonostante abbiamo battuto il nostro record personale con 4960 chilometri accumulati, ci classifichiamo al quinto posto su 134 squadre partecipanti" - fa sapere l'ADGP APS - Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps - "L’interesse per l’eccellenza del lavoro svolto durante tutto l’anno dall’ADGP si concretizza con un numero di partecipanti ancora più elevato: 189 persone quest’anno. Da segnalare che, oltre ai camminatori, c’è stato anche un aumento delle performance ciclistiche".