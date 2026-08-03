Imperia, successo per la seconda edizione di “Un palamito per tutti”

Visto il grande successo ottenuto lo scorso anno, si è svolto a Imperia domenica 2 agosto, organizzato dalla APSD Stella Maris di Borgo Marina e dall’Associazione “A pesca con il palamito”, la 2° edizione dell’evento “Un palamito per tutti”, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fipsas di Imperia e con l’Assessorato alla Comunità Solidale del Comune di Imperia.

Molte le autorità e vertici sportivi presenti a questo importante appuntamento: La Fipsas nazionale con il Vice Presidente Federale Claudio Nolli, la Regione Liguria con l’Assessore Regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il Comune di Imperia con l’Assessore Laura Gandolfo e i Consiglieri Comunali Daniele Ciccione e Davide La Monica, il Comitato Provinciale Fipsas con il Presidente Enzo Martino e Vice Presidente Gianluigi Davigo, e il Comitato Regionale Fipsas con i Consiglieri Filippo Cassola e Emilio Maffi.

Sono state messe a disposizione ben 16 imbarcazioni, che hanno ospitato sia coloro che salpavano il palamito sia i ragazzi e le persone delle associazioni di volontariato dell’area disabilità, con accompagnatori e familiari, per un totale complessivo di 80 partecipanti.

Presente anche lo sponsor tecnico della Stella Maris, la Strescino Srl, con Paolo Strescino, tra l’altro ex Sindaco di Imperia.

“Questa è una iniziativa alla quale le due associazioni organizzatrici tengono in modo particolare – riferisce il Presidente della Stella Maris Guido Ascheri – iniziativa che vuole essere un momento di incontro, di didattica, di amicizia e di divertimento tra i pescatori dilettanti, che praticano questa antica e tradizionale tecnica di pesca, e i bambini, i ragazzi e le persone con disabilità”.

Al termine della manifestazione le due associazioni organizzatrici hanno offerto un ricco rinfresco a tutti i partecipanti nella bella e capiente sede sociale della APSD Stella Maris.