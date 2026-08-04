Sanremo: a Poggio quasi 200 firme contro il degrado. Depositata la petizione 'Uniti per Poggio' per chiedere interventi

Quasi 200 firme per chiedere al Comune di intervenire sul degrado di Poggio. È questo il risultato raggiunto dall'iniziativa popolare "Uniti per Poggio", promossa dai residenti Andrea Bonfà e Carla Fabbri, che nella giornata di ieri, 3 agosto, ha raggiunto un primo importante traguardo: la petizione è stata ufficialmente depositata e protocollata presso il Comune di Sanremo. Un passaggio che arriva dopo una raccolta firme nata dalla volontà di richiamare l'Amministrazione comunale alla necessità di intervenire su alcune situazioni ritenute ormai non più rinviabili. La mobilitazione ha raccolto una risposta significativa da parte dei residenti e di chi frequenta la frazione, dando peso alle richieste contenute nel documento.

Al centro della petizione ci sono alcune delle principali criticità che interessano oggi la frazione. La prima riguarda la sicurezza della viabilità, con particolare riferimento a Strada Banchette Napoleonica, Strada Caravelli e Via Grossi Bianchi. Le condizioni del manto stradale, caratterizzato dalla presenza di numerose buche e avvallamenti, vengono indicate dai promotori come un problema quotidiano per pedoni, ciclisti e automobilisti. Una situazione che, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per chi percorre le strade, viene segnalata anche per i possibili danni ai veicoli. La richiesta è quindi quella di procedere con il rifacimento del manto stradale, dando priorità ai tratti maggiormente compromessi.

Un'altra richiesta riguarda invece la cura del verde pubblico e, in particolare, i giardini del Monumento di via Banchette. Secondo quanto evidenziato nella petizione, l'area necessita di interventi di riqualificazione e manutenzione, con l'obiettivo di restituire decoro a uno spazio pubblico della frazione. Nel documento viene poi posto l'accento sulle condizioni del Cimitero di Poggio, descritte come particolarmente critiche. I promotori chiedono interventi di pulizia, bonifica e manutenzione per recuperare un luogo considerato importante per la comunità e per la memoria dei suoi cittadini. Le richieste, dunque, spaziano dalla viabilità al verde, fino alla cura degli spazi destinati alla memoria.

"La risposta dei cittadini è stata buona e dimostra che la petizione è stata un'ottima idea per smuovere le acque e richiamare l'Amministrazione alle sue responsabilità", dichiarano con soddisfazione i promotori Andrea Bonfà e Carla Fabbri. Un risultato che, secondo i due residenti, rappresenta soprattutto un segnale della volontà della comunità di Poggio di non rassegnarsi alle condizioni attuali. La raccolta firme è stata infatti pensata come uno strumento per portare all'attenzione del Comune problemi che, a giudizio dei promotori, si trascinano da tempo. Le quasi 200 adesioni raccolte diventano così il punto di partenza per chiedere risposte concrete.

"Non chiediamo miracoli, ma interventi concreti e manutenzione ordinaria per un territorio che non vuole più essere dimenticato. Ora le firme sono sul tavolo del Comune", aggiungono Bonfà e Fabbri. Con il deposito e la protocollazione della petizione si apre quindi la seconda fase dell'iniziativa: quella delle risposte da parte dell'Amministrazione. Nel documento indirizzato al sindaco di Sanremo e, per conoscenza, all'assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, vengono indicate in modo preciso le priorità individuate dai cittadini. L'obiettivo è ottenere interventi tempestivi sulle strade più problematiche e un'azione di manutenzione per i giardini di via Banchette e per il cimitero della frazione.

La richiesta dei cittadini di Poggio è dunque quella di passare dalle segnalazioni agli interventi, con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria del territorio. La raccolta firme ha permesso di mettere nero su bianco le problematiche e di portarle formalmente all'attenzione dell'Amministrazione comunale. Ora i promotori attendono che alle quasi 200 firme raccolte facciano seguito risposte e, soprattutto, azioni concrete. La petizione "Uniti per Poggio" arriva così al suo primo traguardo, ma per i cittadini rappresenta soprattutto l'inizio di un percorso: riportare al centro dell'attenzione le condizioni della frazione e chiedere che strade, giardini e cimitero tornino a essere adeguatamente curati.