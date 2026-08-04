Sanremo, tornano i bivacchi in corso Garibaldi: panchine occupate e intervento del 118 per un ubriaco di 60 anni

Torna a farsi sentire la preoccupazione di residenti e commercianti per la situazione di corso Garibaldi, una delle principali vie commerciali e di accesso al centro di Sanremo. Dopo gli interventi delle forze dell'ordine e le operazioni di pulizia delle scorse settimane, sulle panchine della zona sono nuovamente comparsi alcuni senza fissa dimora, con episodi di bivacco che riportano l'attenzione su una problematica ormai tutt'altro che nuova. Una presenza che, soprattutto nelle ore diurne, viene segnalata da chi vive e lavora nella zona e che torna a creare malumore per le condizioni di decoro e vivibilità dell'area. Il punto maggiormente interessato resta quello davanti al Carrefour, dove negli ultimi mesi si sono concentrati diversi episodi.

E proprio oggi la situazione ha avuto anche un risvolto sanitario. A mezzogiorno il 118 è intervenuto in corso Garibaldi per un uomo di 60 anni in stato di intossicazione etilica. L'uomo è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato al Pronto Soccorso. Un episodio che si inserisce in un contesto nel quale il consumo di alcolici in strada è stato più volte segnalato e che nelle ultime settimane ha richiesto anche diversi interventi delle forze dell'ordine.

La vicenda, del resto, non è nuova. A metà luglio le forze dell'ordine erano già intervenute nella stessa zona dopo diversi giorni di segnalazioni da parte di residenti ed esercenti. In quell'occasione erano stati riferiti episodi di persone che urinavano in strada e nei pressi delle panchine, oltre a comportamenti molesti e persino all'esplosione di petardi. La Polizia aveva effettuato controlli mentre gli operatori di Amaie Energia avevano provveduto alla pulizia e alla disinfezione di marciapiedi e panchine. Sembrava un intervento in grado di riportare temporaneamente la situazione alla normalità, ma già pochi giorni dopo il problema era nuovamente emerso.

Il 23 luglio, infatti, erano stati necessari due distinti interventi nella stessa giornata: al mattino erano arrivati i Carabinieri, mentre nel pomeriggio erano intervenuti Polizia Locale e Commissariato. Alcune persone erano state nuovamente trovate sulle panchine, tra chi dormiva e chi consumava bevande alcoliche in pieno giorno. Anche in quell'occasione erano state segnalate persone che urinavano in strada. Un copione che, secondo le segnalazioni raccolte, tende a ripetersi dopo gli interventi delle forze dell'ordine, alimentando la sensazione di un problema difficile da risolvere in maniera definitiva.

Il tema era stato affrontato anche a Palazzo Bellevue nel giugno scorso, con un vertice tra Amministrazione comunale, servizi sociali, Polizia Locale e Carrefour. Il monitoraggio effettuato dai servizi aveva evidenziato che alcune delle persone coinvolte sono residenti a Sanremo e che, in diversi casi, avrebbero rifiutato gli aiuti messi a disposizione, compreso il posto in dormitorio. Il Comune aveva quindi deciso di ampliare il tavolo permanente anche a Questura e Asl e di intervenire sull'ordinanza relativa al consumo di alcolici negli spazi pubblici, prevedendo l'estensione del divieto anche nelle ore diurne in corso Garibaldi, al Chiosco Ruffini, in piazza San Siro e nelle aree limitrofe.

Tra le misure annunciate c'era inoltre quella dei divisori sulle panchine di corso Garibaldi, proprio per contrastare il fenomeno del bivacco. Una decisione inserita in un piano più ampio sul decoro e sulla sicurezza della zona. "Corso Garibaldi è sempre stata storicamente una delle strade più belle di Sanremo. Da troppo tempo a questa parte permangono criticità di vario tipo, dal decoro alla sicurezza, fino alla viabilità", aveva dichiarato il sindaco Alessandro Mager, sottolineando la volontà dell'Amministrazione di intervenire per restituire alla strada il decoro che merita.

Il problema, però, sembra ripresentarsi con una certa puntualità, nonostante controlli, interventi di pulizia e l'annunciato rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione. Per residenti e commercianti resta quindi alta l'attenzione su una delle zone più frequentate della città, attraversata ogni giorno da sanremesi, turisti e pendolari e caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali. Il nuovo intervento del 118 di oggi aggiunge un ulteriore elemento a una situazione che continua a riproporsi, riportando al centro del dibattito la necessità di trovare una soluzione stabile al fenomeno dei bivacchi e del consumo di alcol in strada.