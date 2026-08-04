Bordighera, forte vento: palma si spezza e cade sulla strada (Foto)

Una palma si spezza e precipita sulla strada. E' successo nel primo pomeriggio odierno in via Pasteur a Bordighera, nei pressi della fermata dell'autobus vicina a via Rastello, probabilmente a causa del forte vento che si sta abbattendo sul Ponente ligure.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, alcuni dipendenti del Comune e i carabinieri allertati dagli abitanti che si sono accorti della caduta della palma.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, al momento della caduta, infatti, non stavano transitando veicoli, moto, bici, monopattini né passanti. Il tratto di strada di via Pasteur, compreso tra la rotonda del Garden e via Genova, è stato momentaneamente chiuso al transito in entrambe le direzioni di marcia per permettere ai vigili del fuoco di sgomberare e mettere in sicurezza l'area. La strada sarà riaperta alla conclusione delle operazioni.