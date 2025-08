Festival di Sanremo: si apre la settimana decisiva per le trattative tra Comune e Rai, fumata bianca entro le ferie d'agosto?

Si apre oggi la settimana considerata decisiva nella fase negoziale tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione del Festival della Canzone. Dopo la presentazione della manifestazione di interesse del Comune e la partecipazione della tv di Stato, si sono vissute settimane di dialoghi e incontri.

Anche se, negli ultimi giorni, non sono mancate notizie su agenzie e media nazionali che parlavano del possibile allontanamento della kermesse canora dalla città dei fiori, a Sanremo vige un moderato ottimismo sulla soluzione tra le parti che si preparano a definire gli ultimi dettagli per garantire che l’evento possa svolgersi nel modo migliore possibile.

Il Festival di Sanremo, lo ricordiamo, rappresenta un appuntamento fondamentale per la città che, sul piano economico, basa buona parte della percentuale di incassi e lavoro di tutto l’anno, sia per le strutture ricettive che per bar e ristoranti. Un indotto milionario che, nel caso di uno spostamento della manifestazione, verrebbe a mancare dall’oggi al domani., ma anche per l’intera cultura musicale italiana. La collaborazione tra la Rai, che trasmette l’evento, e il Comune di Sanremo, che ne cura l’organizzazione e la logistica, è sempre stata strategica e delicata.

Le trattative di questa settimana sono considerate decisive ed entrambe le parti sembrano motivate a trovare un accordo che possa soddisfare le esigenze di tutti, garantendo il successo dell’evento e il rispetto delle tradizioni sanremesi.

Resta alta l’attenzione degli appassionati e degli operatori del settore, che sperano di vedere confermato il Festival come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La speranza è che, grazie a un dialogo costruttivo, si possa arrivare a un’intesa che permetta di celebrare ancora una volta questa storica manifestazione musicale.