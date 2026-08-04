Incidente a Zerni sulla SP54 dei Vignai: Vigili del Fuoco e SAF in azione per soccorrere due donne ferite nell'auto (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 10, a Zerni, lungo la SP54 dei Vignai, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura finita fuori strada con a bordo due donne. La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo è intervenuta sul posto insieme al personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), impegnato nelle operazioni di soccorso rese necessarie dalla posizione del veicolo. L'intervento dei pompieri si è concentrato in particolare sulle operazioni necessarie per raggiungere e assistere le due persone coinvolte nell'incidente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i sanitari della Croce Verde, con ambulanza, e l'automedica India 15, per prestare le prime cure alle due donne. Presenti inoltre i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e nella gestione della situazione lungo la strada provinciale. Una delle due persone coinvolte, valutata in codice rosso, è stata destinata al trasporto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per il trasferimento è stato allertato Grifo, mentre le operazioni di soccorso sono proseguite con il coordinamento dei diversi enti intervenuti.

L'incidente ha richiesto dunque un articolato intervento dei soccorritori, con la presenza contemporanea di Vigili del Fuoco, squadra SAF, personale sanitario e Carabinieri. Al momento, dal comunicato relativo all'intervento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente né sulle condizioni dell'altra persona coinvolta.