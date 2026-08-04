Ventimiglia, al via l’affidamento biennale per il ricovero e la cura dei cani randagi: stanziati oltre 166 mila euro

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia sul fronte della tutela e del benessere degli animali. Con una recente determinazione è stata avviata la procedura per l’affidamento, per i prossimi due anni, del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi recuperati sul territorio comunale. L’obiettivo del provvedimento è garantire la continuità di un’attività considerata fondamentale per la corretta gestione del fenomeno del randagismo, assicurando agli animali rinvenuti in città adeguate condizioni di accoglienza, assistenza e cura. La spesa complessiva prevista per il biennio supera i 166 mila euro, destinati a coprire il servizio di ospitalità e gestione degli animali.

"La cura e la tutela degli animali d’affezione rappresentano una responsabilità importante per un’Amministrazione – dichiara l’Assessore agli Animali d’Affezione Milena Raco –, garantire la continuità del servizio significa dare una risposta concreta a una necessità del territorio e, allo stesso tempo, assicurare che gli animali recuperati possano essere accolti e assistiti in condizioni adeguate". L’assessore sottolinea inoltre la volontà dell’Amministrazione di proseguire il lavoro sul tema con particolare attenzione e sensibilità, rafforzando una cultura del rispetto e della tutela degli animali in città. Un percorso che punta non solo alla gestione delle emergenze, ma anche alla costruzione di una maggiore consapevolezza tra cittadini e operatori.

Sullo stesso tema interviene anche il consigliere comunale con delega al Benessere degli Animali Matteo Ambesi, che evidenzia il valore della programmazione nella gestione del servizio. "La tutela degli animali è un impegno concreto che vogliamo portare avanti con continuità – dichiara Ambesi –, questo provvedimento ci permette di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale e di assicurare attenzione e cura ai cani randagi presenti sul nostro territorio". Secondo il consigliere, il contrasto al randagismo non può essere affrontato soltanto nelle situazioni di emergenza, ma necessita di una gestione strutturata e responsabile. "Il benessere animale non deve essere affrontato soltanto nelle situazioni di emergenza, ma attraverso una gestione programmata e responsabile – aggiunge Ambesi –, continueremo a lavorare per rendere Ventimiglia sempre più attenta alla tutela degli animali anche attraverso la collaborazione con gli operatori del settore e con i cittadini".

Con l’avvio della nuova procedura, il Comune conferma quindi la volontà di mantenere attivo un servizio indispensabile per il territorio, garantendo assistenza ai cani randagi recuperati e promuovendo azioni di prevenzione contro gli abbandoni. Un impegno che punta a coniugare sicurezza, rispetto degli animali e corretta gestione delle situazioni legate al randagismo.