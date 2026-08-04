San Rocco, Vallecrosia al Mare si prepara per la festa patronale: al via il Triduo (Foto)

Momenti di preghiera e sante messe verranno proposti nella parrocchia di San Rocco Vallecrosia al Mare in preparazione alla festa patronale di San Rocco.

Il Triduo prenderà il via il 13 agosto alle 18 con la celebrazione della santa messa alla presenza di autorità cittadine, civili e militari, e del comitato dei festeggiamenti. Per l'occasione il predicatore sarà don Simone Indiati, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice. Il 14 e il 15 agosto alle 18, inoltre, sarà celebrata la santa messa nel santuario di San Rocco.

Il 16 agosto, invece, la comunità si riunirà, come da tradizione, per festeggiare il santo patrono. Alle 8.30, verrà celebrata la santa messa nel santuario mentre alle 10 vi sarà la santa messa nella chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio, alle 17.30, è prevista la solenne celebrazione nella chiesa parrocchiale alla presenza di autorità civili e militari. Seguirà poi la tradizionale processione con la statua del santo patrono, animata dalla banda di Borghetto San Nicolò, che attraverserà diverse vie della città: via San Rocco, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via Roma, via San Rocco, per poi concludersi nella chiesa parrocchiale.