Vallecrosia al Mare, l’Anagrafe diventa smart: accertamento di esistenza in vita anche tramite videochiamata

L’Anagrafe di Vallecrosia al Mare diventa smart. L'accertamento di esistenza in vita si potrà fare anche tramite videochiamata
"Siamo uno dei primi comuni della provincia a istituire questo importante servizio per la nostra comunità. Siamo, infatti, vicini alle persone che hanno bisogno" - dicono il sindaco Fabio Perri e l'assessore Mirko Valenti - "Un servizio pensato per andare incontro ai cittadini frontalieri, anziani e fragili, ottimizzando al tempo stesso il lavoro dei Servizi Demografici".
L’Amministrazione Comunale di Vallecrosia compie, dunque, un nuovo e significativo passo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi al cittadino. "E' pronta al via la nuova modalità per il rilascio del certificato di esistenza in vita tramite videochiamata. Un’innovazione pensata con una duplice finalità – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Mirko Valenti - da un lato garantire massima vicinanza alle fasce più vulnerabili della popolazione, dall’altro efficientare l’organizzazione del lavoro interno agli uffici comunali".
L’accertamento della presenza in vita è un requisito indispensabile per pratiche pensionistiche, specialmente estere. Per i cittadini anziani, le persone con disabilità o chi vive in condizioni di temporanea fragilità, recarsi di persona allo sportello anagrafico può rappresentare un disagio o una vera e propria impossibilità. "Grazie alla verifica tramite videochiamata, il cittadino o il familiare che lo assiste – prosegue l'assessore Mirko Valenti – potrà sottoporsi all’accertamento comodamente da casa, evitando spostamenti, attese e inutili complicazioni logistiche".
"Questa novità porta vantaggi concreti ai cittadini e all’operatività della macchina comunale" – afferma il sindaco Fabio Perri – "Fino a oggi, i casi di persone impossibilitate a muoversi richiedevano spesso verifiche sul posto o procedure che rischiavano di appesantire la gestione amministrativa degli uffici. Con il nuovo sistema, l’impiegato preposto potrà gestire l’accertamento in pochi minuti, direttamente da smartphone. Questo consentirà di snellire la burocrazia ed evitare la chiusura temporanea dello sportello dedicato al pubblico, garantendo un servizio fluido, programmabile e senza interruzioni per il resto della cittadinanza".