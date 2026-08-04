Taggia, Consiglio comunale straordinario giovedì 6 agosto: in aula bilancio, variazioni e lavori alla rete fognaria

Il Consiglio comunale di Taggia tornerà a riunirsi giovedì prossimo alle 19.30. La seduta si aprirà con la presa d'atto dei verbali della precedente riunione, seguita dalle comunicazioni del sindaco. Particolare attenzione sarà poi dedicata a un'interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Progetto Comune", che riguarda lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino del collettore fognario. Si tratta di un tema legato a un'infrastruttura di interesse per il territorio e sul quale il gruppo consiliare chiede un aggiornamento all'amministrazione. Il punto sarà quindi l'occasione per fare il punto sull'iter degli interventi e sulle attività già portate avanti. L'interrogazione rientra tra gli atti di indirizzo e controllo che caratterizzano il confronto all'interno dell'assemblea cittadina. Dopo la parte dedicata alle comunicazioni e all'attività ispettiva, il Consiglio passerà agli argomenti di natura finanziaria. La seconda parte della seduta sarà infatti concentrata soprattutto su bilancio e variazioni.

Al quarto punto è prevista la discussione sulla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e sull'assestamento generale, nell'ambito del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026. Il provvedimento comprende anche la 7ª variazione di bilancio e sarà sottoposto all'esame e alle determinazioni del Consiglio comunale. Si tratta di un passaggio previsto nella gestione finanziaria dell'ente, finalizzato alla verifica degli equilibri e all'eventuale adeguamento delle previsioni. L'assemblea sarà quindi chiamata a valutare il quadro aggiornato delle entrate e delle spese dell'amministrazione. Il documento arriva in Consiglio attraverso il Servizio Bilancio. Successivamente saranno affrontate due ratifiche di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nel mese di luglio. Anche questi provvedimenti riguardano variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Il quinto punto riguarda la ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 113 del 16 luglio 2026, relativa alla quinta variazione del bilancio di previsione 2026-2028. La variazione interessa il settore Lavori pubblici e Manutenzioni. L'ultimo punto all'ordine del giorno riguarda invece la ratifica della deliberazione di Giunta numero 116 del 23 luglio 2026, avente per oggetto la 6ª variazione di bilancio del bilancio di previsione 2026-2028. In questo caso il provvedimento è riferito al Servizio Ambiente. Complessivamente, dunque, la seduta di giovedì metterà insieme temi di carattere politico-amministrativo, un'interrogazione su un intervento infrastrutturale e diversi adempimenti legati alla gestione economico-finanziaria del Comune. Il Consiglio comunale di Taggia sarà chiamato a esaminare e votare tutti i provvedimenti previsti nell'ordine del giorno. La seduta prenderà il via alle 19.30.