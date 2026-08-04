Bordighera e Villefranche rilanciano il gemellaggio: un Festival per i 70 anni e il progetto 'Giovani Ambasciatori'

Bordighera guarda al futuro del suo storico gemellaggio con Villefranche-sur-Mer e lo fa con una serie di progetti pensati per rafforzare i rapporti tra le due comunità in vista del settantesimo anniversario dell'accordo, sottoscritto nel 1956. È questo l'esito del primo incontro istituzionale tra la sindaca Marzia Baldassarre e il collega francese Robert Capelier, svoltosi ieri nel municipio della cittadina della Costa Azzurra dopo l'insediamento della nuova amministrazione a Palazzo Garnier. Un confronto che ha posto le basi per un percorso di collaborazione continuativa, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma anche scuole, associazioni, operatori economici e cittadini.

Tra le proposte illustrate dalla sindaca Baldassarre spicca la creazione del "Festival del Gemellaggio", destinato a trasformare le tradizionali regate tra Bordighera e Villefranche in un evento più ampio e partecipato. L'iniziativa prevede una cerimonia ufficiale per celebrare i 70 anni di amicizia tra le due città, il rinnovo simbolico della Carta del Gemellaggio, una mostra fotografica dedicata alla storia delle relazioni tra i due centri, stand turistici e culturali, la presenza di produttori e associazioni italiane e francesi, oltre a concerti e appuntamenti aperti al pubblico.

All'incontro ha preso parte anche la consigliera comunale Elisa Vagnetti, che ha sottolineato l'importanza del confronto avviato tra le due amministrazioni. "Abbiamo pensato di trasformare le tradizionali regate tra Bordighera e Villefranche in un vero e proprio 'Festival del Gemellaggio', con una cerimonia ufficiale per i 70 anni, il rinnovo simbolico della Carta del Gemellaggio, una mostra fotografica dedicata alla storia dei rapporti tra le due città, stand turistici e culturali, la partecipazione di produttori e associazioni italiane e francesi, concerti e iniziative aperte al pubblico", ha spiegato. "L'obiettivo è quello di rendere il gemellaggio un'occasione di incontro e collaborazione stabile tra le due comunità".

Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni con il progetto "Giovani Ambasciatori delle due Riviere", un programma di scambi che coinvolgerà studenti e ragazzi delle due comunità attraverso visite ai municipi, attività sportive e nautiche, laboratori linguistici e ambientali e la possibilità di essere ospitati dalle famiglie del territorio. Un'iniziativa che punta a consolidare i rapporti tra i giovani e a creare nuove opportunità di conoscenza reciproca, rafforzando il legame tra le due città attraverso esperienze dirette.

Il programma di collaborazione comprende inoltre un progetto dedicato al Santuario Pelagos e alla tutela dell'ambiente marino, iniziative culturali per valorizzare il patrimonio artistico di Bordighera e Villefranche-sur-Mer, weekend di promozione turistica ed enogastronomica, eventi sportivi e incontri periodici tra amministratori e funzionari per condividere esperienze e buone pratiche nella gestione del territorio. Un percorso che punta a trasformare il gemellaggio in uno strumento concreto di cooperazione, andando oltre le celebrazioni istituzionali.

Il legame tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer affonda le proprie radici nell'ottobre del 1956, quando i sindaci Raoul Zaccari e Philippe Olmi sottoscrissero la Carta del Gemellaggio con l'obiettivo di promuovere la pace e favorire gli scambi culturali ed economici tra due comunità della Riviera unite dal mare e da una forte vocazione turistica. A quasi settant'anni di distanza, le due amministrazioni intendono rilanciare quello spirito con nuove iniziative capaci di coinvolgere l'intera cittadinanza e proiettare il gemellaggio verso il futuro.