Castel Vittorio celebra il Turtun: tradizione, identità e valorizzazione dell’entroterra ligure

Si è svolta oggi a Castel Vittorio la tradizionale Sagra del Turtun, appuntamento dedicato alla valorizzazione del prodotto tipico locale insignito della De.C.O. La manifestazione, che è evento autentico ligure, rappresenta l'occasione di promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'identità del borgo, nonché del patrimonio culturale e turistico dell'entroterra ligure. Presenti all'evento gli assessori regionali Luca Lombardi, Alessandro Piana, Marco Scajola.



"Da oltre cinquant'anni - dichiara l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - la Sagra racconta l'autenticità della Liguria attraverso uno dei suoi prodotti più caratteristici e genuini. Questo è un evento inserito nel calendario regionale 2026 degli Eventi Autentici Liguri delle Pro Loco ed è sostenuto da Regione Liguria quale anche importante volano per il turismo capace di unire gastronomia, tradizioni e convivialità, valorizzando i borghi dell'entroterra e offrendo un'esperienza davvero autentica soprattutto con la gara di Turtun riuscita grazie alla riqualificazione del forno comunale. Si promuovono il territorio e le sue eccellenze attraverso un'esperienza unica con lo spirito e il piacere di tramandare una tradizione che attira ogni anno migliaia di visitatori".



"Il recupero dello storico forno del turtun - aggiunge l'assessore all'Agricoltura Alessandro Piana - sostenuto da Regione Liguria attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, è stato un investimento che va oltre il semplice intervento edilizio: significa restituire alla comunità un luogo simbolo della propria identità e creare nuove opportunità di valorizzazione del territorio. Il turtun, riconosciuto con la De.C.O., è un'eccellenza che racconta storia, tradizioni e saperi locali, e manifestazioni come questa dimostrano come la tutela delle produzioni tipiche possa diventare anche un volano per lo sviluppo dell'entroterra. Congratulazioni al sindaco Oddera e a tutti coloro che contribuiscono a portare avanti la sagra".



"La Sagra del Turtun di Castel Vittorio rappresenta un appuntamento che valorizza una delle eccellenze della tradizione gastronomica ligure e, allo stesso tempo, promuove il nostro entroterra – spiega l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e al Paesaggio Marco Scajola –. Eventi come questo contribuiscono a mantenere vive le identità dei borghi, richiamando visitatori e creando occasioni di incontro per le comunità locali. Regione Liguria continua a investire nella rigenerazione urbana dei piccoli comuni, perché crediamo che la valorizzazione degli spazi pubblici debba accompagnarsi alla promozione delle tradizioni. Complimenti al sindaco Gian Stefano Oddera, all’amministrazione comunale, ai volontari e a tutti gli organizzatori che, con passione e impegno, rendono possibile una manifestazione capace di raccontare l’autenticità del nostro territorio".